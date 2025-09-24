Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
JORNADA DE SUBSIDIOS
ACTOR DE PROGRAMA INFANTIL QUE ESTÁ EN LA CALLE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Temblor en Venezuela de magnitud 6.1 se sintió con fuerza en Colombia; las regiones

Temblor en Venezuela de magnitud 6.1 se sintió con fuerza en Colombia; las regiones

Un sismo de magnitud 6.1 sorprendió a los habitantes de Zulia, Venezuela, el 24 de septiembre de 2025. El epicentro fue en Mene Grande y se sintió en varias ciudades, también en Colombia.