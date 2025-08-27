Compensar abre cursos para que niños aprendan a nadar: Link de inscripción, sedes y precio

La natación se destaca como uno de los deportes más completos y beneficiosos para la salud, gracias a su amplia gama de aportes físicos y mentales. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos, esta disciplina no solo contribuye a mejorar el bienestar emocional, sino que también resulta favorable para quienes padecen dolores musculares o artritis.

En Bogotá, a pesar de requerir espacios especializados, esta práctica ha ganado gran popularidad, con una creciente red de piscinas y programas de formación en distintas zonas. Una alternativa destacada es la que ofrece la caja de compensación Compensar, la cual dispone de cursos diseñados para diferentes edades y niveles, dirigidos tanto a afiliados como a personas externas.



¿Cómo funcionan los cursos de natación en Compensar?

Los programas de Compensar están orientados a que cualquier persona desde los 7 años en adelante adquiera confianza, seguridad y técnica en el agua. Las clases se desarrollan en modalidad presencial, en grupos reducidos que permiten atención individualizada.

Desde principiantes hasta nadadores que buscan perfeccionamiento, los contenidos incluyen técnicas de flotación, respiración, coordinación motora y normas de seguridad acuática. También existen programas especiales para personas con movilidad limitada, como acuactividad, que incorpora rutinas adaptadas y acompañamiento profesional. Niveles y grupos son



Niños (7 a 14 años): ambientación, estilos como espalda, libre, mariposa y pecho, además de trabajo con aletas y perfeccionamiento.

ambientación, estilos como espalda, libre, mariposa y pecho, además de trabajo con aletas y perfeccionamiento. Adultos (15 años en adelante): técnicas básicas, estilos avanzados, ejercicios de buceo, apnea y saltos.

El aprendizaje se realiza de manera gradual, priorizando la correcta ejecución y ofreciendo retroalimentación constante.

¿Dónde están ubicadas las sedes de natación de Compensar?

Estas son las sedes que cuentan con piscina y programas de natación disponibles tanto para afiliados como para usuarios externos:



Centro Urbano de Recreación (CUR): Carrera 69 # 49A-30

Carrera 69 # 49A-30 Suba Sede Integral: Avenida Suba # 145-00

Avenida Suba # 145-00 CBI Cedritos: Calle 142 # 17-66

Calle 142 # 17-66 CBI Américas: Avenida de las Américas # 30-25

Avenida de las Américas # 30-25 CBI Carrera 60: Carrera 60 # 63A-52

Carrera 60 # 63A-52 CBI Centro Mayor: Calle 38A Sur # 34D-35

Calle 38A Sur # 34D-35 Calle 220: Calle 220 # 52-60

Calle 220 # 52-60 Sede Cajicá: Kilómetro 1 vía Cajicá – Zipaquirá

¿Cuál es el costo de los cursos de natación en compensar?

El valor depende de la categoría del afiliado, la cantidad de clases, el nivel y la sede. Las tarifas aproximadas son:

Categoría A: entre $78.600 y $531.300

entre $78.600 y $531.300 Categoría B: entre $96.500 y $272.000

entre $96.500 y $272.000 C ategoría C: entre $131.500 y $531.000

entre $131.500 y $531.000 Usuarios no afiliados: entre $142.500 y $531.300

El costo final se confirma al momento de la inscripción. Además, se ofrecen horarios entre semana y fines de semana, con precios que varían según la intensidad del curso.

Duración y fechas de los curso de natación en compensar

Los cursos pueden incluir 3, 4, 6, 8 o 16 sesiones, cada una con una duración aproximada de 55 minutos, lo que permite ajustar la experiencia a la disponibilidad del usuario.

Las inscripciones estarán abiertas entre el 26 de agosto y el 8 de septiembre. Los ciclos inician entre el 26 y el 31 de agosto y finalizan entre el 19 y el 21 de septiembre, con diferentes horarios y sedes disponibles para mayor comodidad. Para mayor información da clic aquí.