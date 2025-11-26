Hijos de tu pareja podrían reclamar tu casa en Colombia: conoce cómo proteger tu propiedad

Un reciente caso jurídico generó preocupación entre miles de personas que viven en unión libre o comparten vivienda con la pareja sin haber formalizado acuerdos sobre la propiedad.

Un reportaje reveló que, bajo una figura legal poco conocida, los hijos de la pareja podrían reclamar la casa donde vive el sobreviviente, incluso si este lleva habitado allí durante años y pensaba que estaba protegido por la convivencia o los aportes económicos hechos al hogar.

¿En que casos el hijo de mi pareja puede acceder a mis bienes?

Cuando un inmueble está únicamente a nombre de una persona, los herederos de esta tienen prioridad legal sobre terceros en caso de fallecimiento.



Aunque muchas parejas creen que por convivir por un largo tiempo tienen automáticamente derechos sobre la vivienda, este caso demuestra que, sin documentos firmados o procedimientos oficiales, la realidad legal puede ser distinta.



Expertos citados en el caso explicaron que la figura aplica especialmente cuando no existe una declaración formal de unión marital de hecho o cuando la pareja no dejó un testamento que indique claramente la voluntad sobre su propiedad.

En estos escenarios, los hijos del fallecido pueden solicitar la adjudicación del inmueble, lo que deja al compañero o compañera con opciones limitadas y en algunos casos, vulnerables a perder la casa en la que han vivido durante años.

Abogados consultados explicaron que estos casos son más comunes de lo que la gente cree y que muchas parejas desconocen los trámites básicos necesarios para proteger su patrimonio en situaciones de convivencia prolongada.

De igual manera, señalaron que declarar formalmente la unión marital de hecho, firmar capitulaciones o dejar testamento son mecanismos que pueden prevenir conflictos familiares en el futuro.

Asimismo, indicaron que, si bien la ley contempla rutas para que la persona afectada pueda intentar acreditar aportes y reclamar una parte de la propiedad, demostrarlo puede ser un proceso complejo, largo y no siempre exitoso.

Por eso, este caso se convierte en un llamado de atención para muchas personas que viven en situaciones similares y que podrían exponerse a la misma problemática.

Aseguran que la solución está en promover la formalización de los vínculos y la educación jurídica básica para evitar malentendidos que posteriormente pueden traducirse en pérdidas patrimoniales considerables.

