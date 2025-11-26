Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: J BALVIN VUELVE A SUS RAÍCES
PETRO ARREPENTIDO
¿SALARIO MÍNIMO A $3 MILLONES?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Hijos de tu pareja podrían reclamar tu casa en Colombia: conoce cómo proteger tu propiedad

Hijos de tu pareja podrían reclamar tu casa en Colombia: conoce cómo proteger tu propiedad

Vivir con tu pareja sin formalizar acuerdos con antelación podría tener sorpresas legales. Descubre por qué algunos hijos podrían reclamar derechos sobre tu vivienda.

Hijos de tu pareja podrían ser los dueños de tu vivienda
Hijo de tu pareja podría quedarse con tu vivienda
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

Un reciente caso jurídico generó preocupación entre miles de personas que viven en unión libre o comparten vivienda con la pareja sin haber formalizado acuerdos sobre la propiedad.

Un reportaje reveló que, bajo una figura legal poco conocida, los hijos de la pareja podrían reclamar la casa donde vive el sobreviviente, incluso si este lleva habitado allí durante años y pensaba que estaba protegido por la convivencia o los aportes económicos hechos al hogar.

Puedes leer: ¡Se acaba el hotel mamá! Ley en Colombia permite a los padres sacar a sus hijos de la casa

¿En que casos el hijo de mi pareja puede acceder a mis bienes?

Cuando un inmueble está únicamente a nombre de una persona, los herederos de esta tienen prioridad legal sobre terceros en caso de fallecimiento.

Aunque muchas parejas creen que por convivir por un largo tiempo tienen automáticamente derechos sobre la vivienda, este caso demuestra que, sin documentos firmados o procedimientos oficiales, la realidad legal puede ser distinta.

Expertos citados en el caso explicaron que la figura aplica especialmente cuando no existe una declaración formal de unión marital de hecho o cuando la pareja no dejó un testamento que indique claramente la voluntad sobre su propiedad.

Te puede interesar

  1. Contrato a término fijo
    ¿Cuántas veces se puede renovar un contrato a término fijo? Esto dice la ley colombiana, imagen de referencia
    Foto: imagen creada con ImageFX
    Información de servicio

    ¿Cuántas veces se puede renovar un contrato a término fijo? Esto dice la ley colombiana

  2. Desalojo de inquilinos en menos de un mes si imcumples las normas
    Te pueden desalojar en menos de un mes, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    Si incumples con esto arrendador te puede desalojar desde el primer mes; esto dice la ley

En estos escenarios, los hijos del fallecido pueden solicitar la adjudicación del inmueble, lo que deja al compañero o compañera con opciones limitadas y en algunos casos, vulnerables a perder la casa en la que han vivido durante años.

Abogados consultados explicaron que estos casos son más comunes de lo que la gente cree y que muchas parejas desconocen los trámites básicos necesarios para proteger su patrimonio en situaciones de convivencia prolongada.

Te puede interesar

  1. Padrastros pagarían cuota
    Cuota alimentaria por padrastros a hijos no biológicos
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Información de servicio

    ¿Los padrastros deben pagar cuota alimentaria? Esto dice la ley en Colombia

  2. Ponerle tu apellido al hijo de tu pareja es un crimen; ley pone duro castigo
    Ponerle tu apellido al hijo de tu pareja es un crimen; ley pone duro castigo
    Foto: Registraduría Nacional y Labs.google
    Sociedad

    Ponerle tu apellido al hijo de tu pareja es un crimen; ley pone duro castigo

De igual manera, señalaron que declarar formalmente la unión marital de hecho, firmar capitulaciones o dejar testamento son mecanismos que pueden prevenir conflictos familiares en el futuro.

Publicidad

Asimismo, indicaron que, si bien la ley contempla rutas para que la persona afectada pueda intentar acreditar aportes y reclamar una parte de la propiedad, demostrarlo puede ser un proceso complejo, largo y no siempre exitoso.

Por eso, este caso se convierte en un llamado de atención para muchas personas que viven en situaciones similares y que podrían exponerse a la misma problemática.

Publicidad

Puedes leer: Ciudadanos con hijastros tendrán que ponerse la mano en el bolsillo y dar cuota alimentaria

Aseguran que la solución está en promover la formalización de los vínculos y la educación jurídica básica para evitar malentendidos que posteriormente pueden traducirse en pérdidas patrimoniales considerables.

Mira también: Nueva ley permitiría a la Policía entrar a tu casa y además ponerte una costosa multa

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Leyes en Colombia

Vivienda

Casa

Relaciones de pareja