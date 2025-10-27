Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿Los padrastros deben pagar cuota alimentaria? Esto dice la ley en Colombia

¿Los padrastros deben pagar cuota alimentaria? Esto dice la ley en Colombia

En Colombia muchos se preguntan si los padrastros deben pagar cuota alimentaria por hijos que no son suyos. Un detalle en la ley podría cambiarlo todo y está generando debate.