Horarios de servicios Movilidad Bogotá en Semana Santa; paso a paso para gestionar trámites

Si tus planes para esta Semana Santa incluyen poner al día esos pendientes con la Secretaría Distrital de Movilidad, es mejor que saques el calendario y marques con rojo las fechas clave.

No permitas que un trámite a medias te amargue los días de descanso. Aquí te contamos cómo se moverá la atención en Bogotá para que no pierdas el viaje.

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Días de acción y días de pausa Para empezar, el ritmo habitual se mantiene solo durante el inicio de la semana.



Desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1 de abril, las puertas estarán abiertas en su horario de siempre: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Es el momento ideal para resolver cursos pedagógicos, impugnaciones o esos acuerdos de pago que tienes en mente.

Sin embargo, toma nota: el jueves 2 y el viernes 3 de abril, declarados festivos, la entidad se toma un respiro y no habrá atención al público en ningún punto físico. Si dejas todo para última hora y apareces esos días, encontrarás las persianas abajo.

Pero no todo está perdido si el tiempo te pisa los talones. El sábado 4 de abril, habrá una ventana de oportunidad.

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Los Centros de Servicios de Movilidad de Calle 13 y Paloquemao prestarán servicio desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. Agéndate bien porque el tiempo vuela y estos puntos suelen tener bastante afluencia.

El "salvavidas" virtual para salir de patios Si la fortuna no te acompañó y tu vehículo terminó en los patios, la tecnología es tu mejor aliada para ahorrarte filas y desplazamientos innecesarios.

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La Secretaría ha habilitado la salida de patios virtual, una opción que no solo te ahorra tiempo, sino también algunos pesos en traslados.

Ojo, este "atajo" digital solo aplica para vehículos particulares que hayan sido inmovilizados por ocho faltas específicas. Si tu código de infracción es alguno de estos, estás de suerte para hacerlo por internet:

B01 o D01: Por temas relacionados con la licencia de conducción (no tenerla o no haberla obtenido).

Por temas relacionados con la licencia de conducción (no tenerla o no haberla obtenido). B02: Si se te venció la licencia.

Si se te venció la licencia. C14: Por no respetar el "pico y placa" o transitar por sitios prohibidos.

Por no respetar el "pico y placa" o transitar por sitios prohibidos. C35: Por no tener la técnico-mecánica al día o si el vehículo no está en condiciones óptimas.

Por no tener la técnico-mecánica al día o si el vehículo no está en condiciones óptimas. D02: Por andar sin el SOAT vigente.

Por andar sin el SOAT vigente. D12: Por usar el vehículo para un servicio diferente al autorizado.

Por usar el vehículo para un servicio diferente al autorizado. H02: Por no portar la licencia de tránsito.

Cómo solicitar citas para Movilidad Bogotá en 2026

Un punto vital que debes grabar en tu mente: el agendamiento de citas es totalmente gratuito. No necesitas buscar a terceros ni pagar "favores" para conseguir un espacio.

La gestión es sencilla y directa a través de la web oficial www.movilidadbogota.gov.co o mediante la aplicación Mi Movilidad a un Clic.

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Si prefieres la vieja escuela y quieres hablar con alguien, la línea (601) 3649400, opción 2, está disponible para guiarte. También cuentan con canales virtuales para que no des pasos en falso.

Apoyo a la mano con ORVI Por otro lado, si lo que buscas es el acompañamiento del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales (ORVI), ellos mantendrán su operación de lunes a miércoles entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.

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Allí ofrecen apoyo social, jurídico y psicológico. Puedes encontrarlos físicamente en el Centro Comercial Mallplaza (piso 4) o contactarlos al celular 305 870 3458.

Ya lo sabes, la clave para esta Semana Santa es la planeación. Revisa tus papeles, verifica los códigos y aprovecha los canales digitales para que tu única preocupación sea descansar.