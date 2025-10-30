Nequi anuncia fecha de suspensión en plena quincena: no se podrá entrar a la app

La aplicación Nequi, una de las más usadas en Colombia para manejar dinero digital, anunció una actualización programada que hará que la app esté temporalmente inactiva. Durante ese lapso, los usuarios no podrán ingresar, enviar dinero ni realizar pagos.

Según explicó la compañía, esta medida hace parte de las tareas de mantenimiento preventivo que buscan mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema. Aunque la pausa será corta, Nequi decidió avisar con anticipación para que sus usuarios puedan planear sus transacciones y evitar molestias.

Nequi anuncia fecha de suspensión: fecha y hora

El mantenimiento está programado para el martes 4 de noviembre de 2025, entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m., una franja de bajo tráfico escogida precisamente para que el impacto sea mínimo. Durante esa hora, la app no estará disponible mientras los equipos técnicos realizan las actualizaciones necesarias.

Nequi señaló que este tipo de jornadas son esenciales para mejorar la velocidad de respuesta y reforzar la seguridad de las operaciones. En palabras de la empresa, se trata de una “limpieza digital” que permite mantener su “casa” en orden y seguir garantizando un servicio estable para sus más de 26 millones de usuarios.

¿Por qué se hacen estos mantenimientos?

Las actualizaciones de la app se realizan de forma planificada y en horarios de poca actividad, con el fin de reducir al máximo cualquier impacto en la experiencia del usuario. Los ingenieros de Nequi aprovechan estos espacios para revisar procesos, ajustar sistemas y reforzar la infraestructura tecnológica.

“Así como se organiza una casa para mantenerla limpia, nosotros hacemos lo mismo con nuestra plataforma. Estas pausas nos ayudan a que Nequi funcione cada vez mejor”, explicó el equipo en un comunicado oficial.

Este mantenimiento también forma parte de los esfuerzos para mantener la app a la vanguardia, garantizando que las operaciones diarias sean más rápidas, seguras y estables.

Nequi anuncia suspensión de sus servicios /Foto: Logo Nequi/ Grok IA (composición)

Nequi recordó que siempre informará con anticipación sobre cualquier mantenimiento o actualización a través de sus canales oficiales, para que los usuarios puedan planificar el uso de su dinero sin complicaciones.

La empresa insistió en que la pausa será temporal y de corta duración, y que una vez finalizada, la app volverá a funcionar con total normalidad.

¿Cómo confirmar si Nequi está funcionando?

Para quienes deseen saber si el servicio ya está disponible o si hay alguna otra interrupción programada, Nequi ofrece una herramienta en línea que permite consultar en tiempo real el estado de sus servicios. Allí se puede verificar si la app presenta fallas, si hay tareas de mantenimiento o si todo funciona con normalidad.

👉 Enlace oficial para consultar el estado de Nequi:

https://www.nequi.com.co/personas/ayuda/status

Este espacio es útil no solo durante el mantenimiento, sino también en cualquier momento en que el usuario note algún error o lentitud en la app.