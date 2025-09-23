Requisitos para cambiarte de fondo de pensiones en Colombia: pasos y documentos

Una de las metas que tienen las personas es poder lograr una jubilación tranquila, sin ningún traspiés. Para eso, la población nacional deben estar registrados en un fondo de pensiones, se realizan sus aportes hasta alcanzar la edad y el número de semanas exigidas por las normativas locales.

Cabe destacar que con la reforma pensional aprobada en el año 2024, hay una modificación crucial para los colombianos: la posibilidad de cambiar de fondo de pensiones, ya sea hacia Colpensiones o hacia uno privado. Pese a que la ejecución de este texto fue aplazada, las personas todavía pueden hacer este cambio siguiendo unos pasos importantes.

“Se mantendrá la oportunidad de traslado, y quienes hicieron uso de ella y su solicitud fue aprobada, su traslado será respetado. Quienes no la han realizado tienen hasta el 16 de julio de 2026. Asimismo, las personas que cuentan con demanda de ineficacia o nulidad de afiliación en curso, y cumplen los requisitos antes descritos, podrán hacer uso de la oportunidad de traslado al régimen pensional que más les convenga y solicitar la terminación del proceso judicial”, señaló la Corte Constitucional con relación a las personas que deseen cambiarse de fondo pensional.

Sin embargo, la Corte menciona que el traslado de un régimen a otro solo se puede hacer cada 5 años y no se permite después de los 47 años para las mujeres o 52 años en caso de los hombres, salvo que se trate de una corrección por indebida afiliación o por una orden judicial.



¿Cuáles son los documentos para cambiarte de fondo de pensiones?

Las personas que se encuentren interesados en hacer el cambio deben reunir una serie de documentos que son obligatorios para iniciar el trámite, los cuales son:

Documento de identidad de la persona que realizará el cambio.

Formato de traslado, el cual debe ser diligenciado con todos los datos requeridos por las entidades.

Certificado laboral, en el que se incluyan todos los datos de la historia laboral de la persona.

Comprobantes de seguridad social, que deben estar en buen estado y especificar claramente los períodos de afiliación.

Realizar el trámite por medio de los canales establecidos por la entidad.

Cumplir con las semanas requeridas y los tiempos de afiliación al fondo pensional al cual ha realizado sus aportes.



Adicionalmente, las personas que deseen consultar las semanas cotizadas deben tener su número de documento y otros adicionales. Lo primero que deben hacer es ingresar al portal web del Registro Único de Afiliados y en este portal aparecerán los datos solicitados.