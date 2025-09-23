Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
NÚMEROS DE SUERTE LOS SIMPSON
ÚLTIMA FOTO B KING Y REGIO CLOWN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Residentes del primer piso en conjunto residencial se quitan absurdo cobro en administración

Residentes del primer piso en conjunto residencial se quitan absurdo cobro en administración

La Ley de Propiedad Horizontal establece un derecho fundamental para ciertos residentes, permitiéndoles no contribuir a las expensas comunes.

Alivio al bolsillo a propietarios e inquilinos de primer piso en conjuntos residenciales
Alivio al bolsillo a propietarios e inquilinos de primer piso en conjuntos residenciales
Foto: Google Maps, labs.google y Getty Images
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 23 de sept, 2025