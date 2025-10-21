Simulacro Nacional 2025: fecha, hora y duración oficial del ejercicio en Colombia

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025 ya tiene todo listo. Este importante ejercicio de prevención, organizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), busca medir la preparación de entidades, empresas y comunidades ante posibles emergencias en todo el país.

La fecha está oficialmente confirmada para el miércoles 22 de octubre de 2025, y será un evento que se desarrollará de manera simultánea en los 32 departamentos de Colombia. Sin embargo, no todas las ciudades arrancarán al mismo tiempo, ya que Bogotá tendrá un horario especial adaptado a sus dinámicas laborales y de movilidad.

Fecha oficial del Simulacro Nacional 2025

El simulacro se realizará el miércoles 22 de octubre de 2025, un día que marcará nuevamente la unión de millones de colombianos alrededor de la gestión del riesgo.



Durante esta jornada, entidades públicas, colegios, universidades, hospitales, empresas privadas y conjuntos residenciales pondrán a prueba sus planes de emergencia y evacuación, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones como sismos, incendios, inundaciones o deslizamientos.

Hora exacta del simulacro en Colombia

De acuerdo con la UNGRD, el simulacro iniciará a las 9:00 a. m. en la mayoría del territorio nacional. A esa hora, todas las instituciones y comunidades participantes deberán activar sus protocolos de evacuación, rutas de salida y puntos de encuentro previamente definidos.

No obstante, la capital del país tendrá un horario distinto. En Bogotá, el simulacro comenzará a las 10:30 a. m., una hora y media después del inicio nacional. Esta decisión fue tomada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para evitar congestiones en el transporte público y permitir que las entidades distritales se organicen sin afectar las actividades laborales ni escolares.

Duración del ejercicio de simulacro

Aunque no existe una duración fija para todo el país, la UNGRD estima que el Simulacro Nacional 2025 tendrá una duración aproximada de entre 30 minutos y una hora, dependiendo del tipo de entidad o comunidad participante.

En algunos casos, como en instituciones educativas o empresas grandes, el ejercicio puede extenderse un poco más, ya que implica recorridos de evacuación, verificación de asistencia y reuniones de evaluación posteriores. En los conjuntos residenciales, por ejemplo, suele durar entre 20 y 40 minutos, incluyendo la evacuación y el retorno seguro a los hogares.

Recomendaciones básicas para el día del simulacro

Conoce las rutas de evacuación y puntos de encuentro de tu edificio o lugar de trabajo.

Ten lista una mochila de emergencia con agua, linterna, documentos y medicamentos esenciales.

Sigue las indicaciones de los coordinadores del ejercicio o del comité de emergencia.

No uses ascensores durante la evacuación.

Mantén la calma y evita correr; el objetivo es practicar, no generar pánico.

Este ejercicio busca fortalecer la cultura de prevención y mejorar los protocolos de actuación frente a emergencias reales. Cada departamento y municipio definió un escenario de riesgo específico, de acuerdo con las amenazas más comunes en su territorio.