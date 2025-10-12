Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
¿ADIÓS AL SISBÉN?
ACCIDENTE MARTÍN ELÍAS JR.
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Ley pone tatequieto a hijos vagos o 'bon briles'; se les acabó el 'hotel mamá'

Ley pone tatequieto a hijos vagos o 'bon briles'; se les acabó el 'hotel mamá'

Expertos legales explican el proceso de desalojo y cuándo la ley ampara a los padres que desean que sus hijos adultos, sanos y desocupados abandonen el nido.