Nueva montaña rusa en Colombia; está dentro de centro comercial con parque de diversiones

La empresa Happy City inaguró en el centro comercial Viva Envigado un área expandida que rompe esquemas: la primera montaña rusa familiar que se ubica dentro de un complejo comercial en Colombia.

La compañía amplió su parque hasta alcanzar los 11.000 metros cuadrados, convirtiéndolo en el parque de entretenimiento más extenso dentro de un centro comercial en todo el territorio colombiano y, de paso, en la sede insignia de la marca en la región.

Puedes leer: Escápate del calor; 5 parques acuáticos cerca de Bogotá para disfrutar en familia



La nueva atracción familiar integra la emoción como un ancla de tráfico dentro de la experiencia de compra tradicional.



La instalación de una atracción de este calibre supuso un reto mayúsculo, implicando desafíos técnicos y logísticos complejos, como la estructuración de soportes metálicos, y controles rigurosos de insonorización y vibraciones.

Sin embargo, el proyecto se concretó gracias a la alianza con firmas internacionales de renombre como SBF Visa y Sartori Rides, especializadas en la fabricación de atracciones seguras y de alta calidad.

Más allá de la montaña rusa, el renovado espacio ofrece una gama completa de atracciones para cada miembro de la familia. Si te inclinas por la tecnología, encontrarás una zona arcade con equipos de última generación.

Puedes leer: La megaobra que reemplaza al Cici Aquapark tras 10 años, ¿regresan los toboganes?

Publicidad

Si prefieres lo clásico, puedes disfrutar del carrusel de caballos, la rueda loca, un barco mecánico, o un tren panorámico que te dará una vista distinta del parque.

Pensando en la diversidad de edades, el parque se ha segmentado con espacios especializados. Para los adolescentes, Fun Pub ofrece trampolines, camas elásticas y hasta un área tipo “ninja space”.

Publicidad

Por otro lado, Happy Town está destinada a los más pequeños, incluyendo bebés, con zonas de estimulación temprana y juegos de rol. Además, la experiencia se completa con la renovación de la oferta gastronómica, con nuevos puntos de venta de snacks, bebidas y granizados.

¿Cuáles son los precios de Happy City?

Si estás pensando en visitar este nuevo polo de entretenimiento en Envigado, debes saber que el esquema de precios no funciona con un pasaporte de entrada único, sino a través de una tarjeta recargable.

Para acceder a cualquier juego, es obligatorio adquirir esta tarjeta plástica. El costo de la tarjeta varía entre $3.000 y $4.000 pesos colombianos (dependiendo del punto de venta o promoción), y solo se paga una vez. Posteriormente, debes cargar saldo en ella, ya que cada atracción descuenta un valor específico al ser utilizada.

La compañía proyecta recibir más de 700.000 visitantes al año, lo que implicaría un incremento del 50 % en ventas respecto a los niveles previos a la expansión.