Andrés Cepeda preocupa a sus fans con inesperado anuncio, esto es lo que se sabe

En las últimas horas, el cantante colombiano Andrés Cepeda sorprendió a sus seguidores en Estados Unidos al anunciar cambios inesperados en su gira internacional ‘Nuestra vida en canciones’. Por medio, de un comunicado oficial, el bogotano confirmó que varios conciertos fueron reprogramados por motivos logísticos.

La gira 'Nuestra vida en canciones', Andrés Cepeda busca celebrar su carrera de más de 30 años, presentando sus mejores éxitos desde sus inicios con Poligamia hasta sus éxitos como solista.

Andrés Cepeda explicó que estas decisiones se tomaron debido a problemas de fuerza mayor que enfrentaron sus empresarios en la organización de la gira, lo que impidió que los conciertos se llevarán a cabo en las fechas previstas, situación que explicó mediante un comunicado.



“Queremos informar a todos nuestros fans y seguidores de los Estados Unidos que, por motivos ajenos a nuestra voluntad, nos hemos visto obligados a reprogramar los conciertos de la gira ‘Nuestra vida en canciones’ en Estados Unidos. Esta medida responde a motivos logísticos de fuerza mayor que enfrentan nuestros empresarios”, se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Pese a esto, Andrés Cepeda junto a su equipo de comunicaciones confirmaron que la gira no será cancelada, sino reprogramada y entregó el calendario de las nuevas fechas para su gira en Estados Unidos:

Mayo 10: Chicago.

Mayo 12: Lynn, Massachusetts (Boston).

Mayo 13: Nueva York.

Mayo 15: Nueva Jersey.

Mayo 16: Washington.

Mayo 18: Atlanta.

Mayo 19: Tampa, Florida.

Mayo 21: Orlando, Florida.

Mayo 21: Miami.



¿Qué más aclaró Andrés Cepeda en el comunicado?

Por otro lado, en el comunicado compartido por Andrés Cepeda explicó que los boletos adquiridos por las personas serán válidos para las próximas presentaciones, sumado a eso, resaltó que el asistente que no pueda asistir a las nuevas fechas, podrá solicitar el reembolso con la tiquetera.

Además de informar el cambio de los tiquetes en la gira, Cepeda aprovechó para pedirle a sus seguidores mucha paciencia, compresión y apoyo incondicional en este momento.

“Queremos agradecer profundamente su comprensión, paciencia y lealtad. Su apoyo incondicional significa todo para nosotros y nos motiva a seguir preparando con cariño los conciertos que pronto compartiremos juntos. Nos vemos pronto en los escenarios”, expresó el bogotano y les prometió que con estos ajustes tendrán un buen espectáculo.

