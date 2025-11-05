Publicidad

Así opera TransMilenio para el concierto de Carín León en el Campin: rutas, horarios y más

Bogotá se prepara para recibir a Carín León con un plan especial de TransMilenio; rutas extendidas, horarios modificados y estaciones clave para facilitar la movilidad de los asistentes.

TransMilenio y su comunicado por el concierto de Carín León
Carín León, cantante mexicano
Foto: Instagram de Carín León y Bogotá.gov.
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

El cantante mexicano Carín León se presentará este sábado 8 de noviembre de 2025 en el estadio El Campín de Bogotá, como parte de su esperada gira “Boca Chueca Tour”.

Será una de las paradas más grandes del artista en Sudamérica, y se espera una asistencia masiva de fanáticos que llenarán por completo el escenario. Las puertas del estadio abrirán desde las 5:00 p.m., y el show está previsto para iniciar alrededor de las 7:00 p.m.

Puedes leer: ¿Carin León al ring? El inédito motivo por el que dejaría el micrófono y se pondría los guantes

Con el fin de evitar congestiones y mejorar la movilidad antes y después del concierto, TransMilenio anunció una operación especial con ampliación de horarios y rutas habilitadas en diferentes puntos de la ciudad.

¿Cuáles son las rutas y estaciones que tiene horario extendido por el concierto de Carín León?

El sistema confirmó que las estaciones Movistar Arena y Campín-UAN, las más cercanas al estadio, tendrán operación extendida para garantizar el flujo de pasajeros antes y después del evento, adicional, los portales que contarán con horario adicional son:

  • Portal 80
  • Portal Sur
  • Portal Usme
  • Portal 20 de Julio
  • Portal Suba
  • Portal El Dorado
  • Portal Norte
  • Portal Américas.

También se habilitarán rutas de TransMiZonal que conectarán las principales vías de la ciudad hacia el estadio, incluyendo tramos por la NQS, calle 53, calle 63 y carrera 24. Estas rutas facilitarán el desplazamiento desde varios sectores de la ciudad hasta El Campín, tanto para la llegada como para la salida de los asistentes del concierto.

Puedes leer: Carin León rompe el silencio y menciona la última vez que le ‘chingo su madre’ a alguien

¿Cuáles son las recomendaciones para el concierto de Carín León?

  • TransMilenio pidió a los asistentes planear sus desplazamientos con tiempo y evitar los picos de congestión. Las rutas especiales operarán antes del concierto, desde las 4:00 p.m., y se mantendrán en funcionamiento hasta que finalice el evento, con extensión de servicio dependiendo de la demanda en las estaciones principales.
  • Se recomienda recargar la tarjeta TuLlave con anticipación, verificar las rutas disponibles en la aplicación TransMiApp o Moovit, y seguir las actualizaciones oficiales del sistema en redes sociales.
  • Además, el evento al ser solo para mayores de 18 años, por lo que no se permitirá el ingreso de menores, algo que también influye en la organización y seguridad del concierto.

Mira también este video: Esposa de Carin León le hace tremenda confesión en pleno programa en vivo

