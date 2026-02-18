Conductor de camión de basura saltó segundos antes de chocar contra un local en Bogotá

Este 17 de febrero se presentó un accidente en el centro histórico de Bogotá, cuando un camión recolector de basura perdió los frenos en las calle de La Candelaria y terminó incrustado en una vivienda colonial donde funcionaba el restaurante ‘Enchiladas Candelaria’.

Ante esta situación, el propietario de Guy Cutajar, un ciudadano francés radicado en la capital, relató los segundos de terror en los que sintió que el mundo se le venía encima, en el cual, describió lo que llegó a sentir cuando el vehículo terminó pasando por su local comercial.

Puedes leer: El último mensaje de universitario de El Bosque antes de desaparecer; llamó a una mujer



“Yo me encontraba en el patio, la pared nos separaba. Se escuchó un tremendo trueno, yo pensé que era un terremoto”, manifestó en Noticias Caracol. De igual forma, junto al empresario también estuvo su amigo William Pérez y comentó que el empresario tuvo mucha suerte.



Pérez mencionó que Guy Cutajar quedó a un solo metro del lugar donde el vehículo pesado detuvo su marcha, tras atravesar la pared de la fachada. Sin embargo, le explicó que una hora más tarde, había muchas posibilidades que el restaurante estuviera lleno, lo que pudo ocasionar una tragedia. Mira el video de como fue el accidente del camión de basura con el local.

🚚Un camión recolector de basura chocó contra una casa en el sector de La Candelaria, en el centro de Bogotá.



🔴Una de las hipótesis que indagan las autoridades es que el vehículo se habría quedado sin frenos.



Afortunadamente, el hecho no dejó víctimas mortales ni personas… pic.twitter.com/c5Mhc1OkjH — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 17, 2026

¿Qué más se conoció del accidente del restaurante de Guy Cutajar?

Para el medio de comunicación CityTV, Cutajar explicó que lo más sorprendente de esta situación fue que encontraron el vacío en el lugar y también que el camión no había ningún conductor.

Publicidad

Puedes leer: Ella es la dueña del temido hotel del Bronx; sometió a huéspedes por 3.500 pesos al día

“Lo que más me impactó es que, cuando vi que no era un terremoto, miré a las personas dentro del camión y no había nadie, el camión estaba completamente vacío“, relató con asombro el francés. Por otro lado, un testigo del sector mencionó que el conductor del camión al ver que no tenía frenos decidió saltar del vehículo.

Publicidad

De igual forma, se conoció por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos reportó que cuatro personas resultaron lesionadas, aunque ninguna de gravedad. Las autoridades de tránsito investigan si el vehículo contaba con la revisión tecnicomecánica al día

Mientras los dueños del restaurante evalúan los daños estructurales de la casona histórica que hoy quedó reducida a escombros en su parte frontal.

Mira también: Mamá de universitario muerto en Gachancipá da pistas del responsable: "Lo engañó"