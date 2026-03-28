La Luna Rosa iluminará abril 2026; estos países tendrán el mejor momento para verla

Los amantes de los fenómenos celestes ya tienen un nuevo evento marcado en el calendario. La llamada Luna Rosa de abril de 2026 promete convertirse en uno de los espectáculos más llamativos del mes, con horarios definidos para distintos países y condiciones ideales para observarla.

Este tipo de eventos despierta gran interés porque permite disfrutar del cielo nocturno con mayor claridad. Aunque su nombre genera curiosidad, no se trata de un cambio real de color, sino de un momento especial dentro del ciclo lunar que coincide con una época significativa del año.

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¿Cuándo se podrá ver la Luna Rosa en abril de 2026?

La Luna Rosa alcanzará su punto máximo el 2 de abril de 2026 a las 02:11 UTC, lo que significa que en varios países de América podrá observarse desde la noche del 1 de abril. Estos son algunos de los horarios más destacados según la ubicación:



Bogotá, Colombia: 6:05 p. m. (1 de abril)

Lima, Perú: 6:11 p. m. (1 de abril)

Ciudad de México, México: 6:50 p. m. (1 de abril)

Buenos Aires, Argentina: 6:48 p. m. (1 de abril)

Madrid, España: 9:35 p. m. (2 de abril)

Barcelona, España: 9:12 p. m. (2 de abril)

Sevilla, España: 9:43 p. m. (2 de abril)

Estos horarios permiten planear la observación con anticipación y elegir el mejor momento para disfrutar del fenómeno.



¿Por qué se llama Luna Rosa si no cambia de color?

A pesar de su nombre, la Luna no se verá rosada. El término “Luna Rosa” proviene de tradiciones de pueblos indígenas de Norteamérica, que asociaban esta luna llena con la floración de una planta silvestre llamada Phlox subulata, que cubre los campos con tonos rosados durante la primavera.

Más allá del nombre, este evento marca un momento especial dentro del calendario astronómico y natural, ya que simboliza el cambio de estación y el florecimiento en varias regiones del planeta.

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Durante los días previos y posteriores, la Luna atraviesa su fase creciente, lo que permite observar cómo su iluminación aumenta gradualmente. Esto facilita apreciar detalles de su superficie como cráteres y formaciones, haciendo que cada noche ofrezca una vista distinta.

Además, no se requiere equipo especializado para disfrutarla. Basta con un cielo despejado, un lugar con poca contaminación lumínica y disposición para mirar hacia el horizonte.

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Tras este evento, el calendario astronómico continuará con la llamada Luna de las Flores, prevista para el 1 de mayo de 2026, otro momento ideal para quienes disfrutan de observar el cielo.