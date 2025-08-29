Santero decía que el acostarse con él era la “cura” para sus pacientes; lo capturaron

En España crece la conmoción por la historia de un supuesto santero que, bajo la fachada de ofrecer tratamientos espirituales, manipulaba a sus pacientes para imponerles prácticas que iban mucho más allá de los rezos y las hierbas. El hombre, de 55 años y residente en la provincia de Pontevedra, fue detenido por la Guardia Civil tras varios días de seguimiento e investigación.

El caso salió a la luz pública luego de que varias personas denunciaran lo que ocurría en el interior de su consulta. Según relató la agencia Efe, este individuo recibía a quienes acudían desesperados por problemas personales o de salud, y les aseguraba que estaban “poseídos por un espíritu”. Bajo esa excusa, les proponía un tratamiento especial que incluía no solo conjuros y hierbas, sino también un polémico “ritual” con él.

La Guardia Civil española explicó en un comunicado, fechado el lunes 25 de agosto, que el curandero convencía a sus pacientes de que debían someterse a sus métodos porque de lo contrario la supuesta posesión no se curaría. Según los investigadores, el argumento más repetido era que “solo a través de su cuerpo” podía sacar los males espirituales que, según él, habitaban en sus pacientes.

El relato de las víctimas dio fuerza a las sospechas de las autoridades, que rápidamente centraron sus esfuerzos en desenmascarar al hombre. Lo que parecía una simple consulta de hierbas y conjuros terminó convertido en un escándalo que ha generado indignación en la provincia gallega.

La captura y la investigación judicial

De acuerdo con la información confirmada por medios locales, la detención del hombre se produjo el jueves 28 de agosto en Ponteareas, un municipio de Pontevedra. Tras ser capturado, fue puesto a disposición judicial como presunto responsable de un delito contra la libertad y la indemnidad sexual.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el Juzgado de Guardia de Ponteareas decidió dejarlo en libertad bajo fianza, a la espera de que avancen las investigaciones y se determine con exactitud la magnitud de los hechos. El expediente quedó abierto y, de momento, el hombre permanece bajo la lupa de la justicia mientras se recogen pruebas y testimonios.

