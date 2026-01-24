Temblor sacude Colombia en la mañana de este sábado 24 de enero: ¿lo sentiste?

Un movimiento sísmico de magnitud 2,9 se registró en la mañana de este sábado 24 de enero en el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, de acuerdo con la información oficial entregada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento ocurrió a las 7:10 a. m. y presentó una profundidad superficial estimada en 8 kilómetros.

El sismo fue localizado en una zona cercana al volcán Cerro Machín, uno de los complejos volcánicos activos del país, el cual permanece bajo constante vigilancia por parte de las autoridades científicas debido a su comportamiento geológico. Según explicaron expertos, este tipo de movimientos son frecuentes en áreas donde confluyen condiciones tectónicas y volcánicas, como ocurre en el centro del territorio nacional.

Hasta el momento, no se han reportado daños en infraestructura ni personas lesionadas como consecuencia del temblor. Las autoridades locales tampoco han informado sobre emergencias derivadas del movimiento telúrico, por lo que la situación fue catalogada como controlada. No obstante, se reiteró el llamado a la ciudadanía para conservar la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.



Desde el Servicio Geológico Colombiano recordaron la importancia de que los ciudadanos que percibieron el sismo realicen el reporte correspondiente mediante el formulario “Sismo Sentido”, disponible en la página web de la entidad. Estos reportes permiten recopilar datos sobre la percepción del movimiento y contribuyen al análisis técnico de la actividad sísmica en el país.



Colombia, un país con alta actividad sísmica

La ocurrencia de sismos en Colombia es un fenómeno recurrente debido a la compleja ubicación geográfica del país. El territorio nacional se encuentra en la zona de convergencia de tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca, la Placa del Caribe y la Placa Suramericana. La interacción entre estas estructuras geológicas genera constantes liberaciones de energía que se manifiestan en forma de movimientos telúricos.

Además de los sismos, esta dinámica tectónica ha sido determinante en la formación de las tres cordilleras y en la presencia de volcanes activos en distintas regiones del país. De acuerdo con cifras del SGC, en Colombia se registran en promedio cerca de 2.500 sismos cada mes, aunque la mayoría de ellos no son percibidos por la población.

Publicidad

Las autoridades insisten en que, ante la imposibilidad de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo de mayor magnitud, la prevención sigue siendo la principal herramienta. La construcción sismorresistente y la preparación ciudadana son claves para reducir riesgos en un país con estas características geológicas.