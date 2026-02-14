Publicidad

Tiembla en Colombia este 14 de febrero: San Valentín empezó movidito y levantó a varios

Tiembla en Colombia este 14 de febrero: San Valentín empezó movidito y levantó a varios

Un sismo de magnitud 4,1 se registró en la mañana de este 14 de febrero en Colombia. El movimiento telúrico fue percibido en varias regiones del país y generó alerta entre los ciudadanos.

Temblor en Colombia 14 de febrero de 2026
imagen de referencia y captura de pantalla
Foto: generada por ImageFx y Servicio Geológico Colombiano
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de feb, 2026

Un sismo de magnitud 4,1 se registró en Colombia este sábado 14 de febrero de 2026, según informó el Servicio Geológico Colombiano. El movimiento, ocurrido a las 6:21 a. m. (hora local), se sintió en varias zonas del país y sorprendió a miles de ciudadanos, especialmente en un día en que muchos celebraban San Valentín.

El epicentro del temblor se ubicó en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander y tuvo una profundidad de 149 kilómetros bajo la superficie.

Puedes leer: Temblor en Colombia supera la magnitud 4.7 con epicentro en Chocó

Por su ubicación y fuerza, el sismo fue percibido con sensación de vibración o leve balanceo en lugares cercanos como Bucaramanga y otras poblaciones del área metropolitana, aunque también hubo reportes de personas que sintieron el movimiento más lejos.

Te puede interesar

  1. Temblor en Colombia
    Temblor Colombia
    Foto de Servicio Geológico en Colombia
    Nación

    Temblor sacude Colombia en la mañana de este sábado 24 de enero: ¿lo sentiste?

  2. Dos temblores sacuden con fuerza a Colombia este 16 de enero
    Dos temblores sacuden con fuerza a Colombia este 16 de enero
    /Foto: Archivo- Getty Images
    Noticias

    Dos temblores sacuden con fuerza a Colombia este 16 de enero; uno alcanzó magnitud 5.0

Aunque la magnitud no fue extremadamente alta, para muchos fue suficiente como para sacar a varias personas de la cama temprano en la mañana. A través de redes sociales, usuarios comentaron sus experiencias, especialmente en ciudades como Bogotá, donde señalaron haber sentido el movimiento de manera clara.

Por el momento, no se han reportado daños materiales ni heridos a causa de este evento, según el reporte oficial del organismo sismológico.

¿Dónde fue el temblor en Colombia 14 de febrero?

La región donde se presentó el sismo especialmente alrededor de Los Santos y el área conocida como Mesa de los Santos forma parte de una zona sísmica altamente activa en Colombia.

Los movimientos telúricos en esta área son habituales debido a procesos geológicos complejos que involucran la interacción de placas tectónicas y fallas profundas bajo la corteza terrestre.

Los científicos y geólogos han identificado esta área como parte del denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, considerado uno de los más activos del país e incluso del mundo en términos de frecuencia de temblores.

Puedes leer: Temblor en Colombia levantó en plena madrugada a miles de personas; se sintió fuerte

La presencia de fallas geológicas y movimientos tectónicos en esta zona hace que los sismos sean habituales, aunque la mayoría no alcance magnitudes que produzcan daños graves.

Dado que Colombia se encuentra en una región geológicamente activa donde convergen varias placas tectónicas, los movimientos sísmicos, incluso de magnitudes moderadas, son relativamente frecuentes.

