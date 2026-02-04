Roy Barreras relata su convivencia con guerrilleros en Cuba para lograr Acuerdo de Paz

En una entrevista exclusiva en El Klub de La Kalle, el embajador y político Roy Barreras sorprendió a los oyentes al revelar detalles de su vida personal y de su trayectoria pública, por lo que Barreras recordó sus inicios en el barrio Las Cruces de Bogotá, como hijo de una madre soltera y nieto de un campesino.

Barreras relató con orgullo que trabajó como panadero y mesero en su juventud para salir adelante, mencionó que la escasez marcó su infancia y recordó momentos difíciles en su familia a nivel socioeconómico.

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Propuestas de Roy Barreras de cara a la Presidencia: "Fondo de $12 millones para cada niño"



Los tres años en Cuba que definieron el acuerdo de paz con la guerrilla más grande de América Latina

Un tema que acaparó gran parte de la conversación fue el proceso de paz, en el que Barreras desempeñó un papel clave. Explicó que pasó cerca de tres años en Cuba, dedicados exclusivamente a negociar el Acuerdo de Paz que desarmó a la guerrilla más grande de América Latina.



Según contó, su motivación personal para asumir este desafío estuvo ligada a su formación como médico, con el objetivo de salvar vidas y detener la guerra, los secuestros y las llamadas “pescas milagrosas”.



Tras ese tiempo en Cuba, Barreras logró firmar el acuerdo, permitiendo que Colombia “respirara la paz en 2017”. Además, destacó que este proceso facilitó la creación de entidades clave como la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, diseñadas para apoyar a los campesinos y fomentar el desarrollo rural.

Además, enfatizó la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que permitió al país conocer la verdad sobre los 6.400 falsos positivos. Señaló que muchos coroneles, oficiales y generales confesaron crímenes contra inocentes para aliviar su culpa y ofrecer respuestas a las madres de Soacha.

Puedes ver: Los Archivos Epstein revelan contactos con Musk, Gates, Trump y figuras políticas

Publicidad

No obstante, reconoció que la JEP aún tiene deudas pendientes y que debe condenar con firmeza a los responsables de crímenes crueles, cuyas sentencias han tardado demasiado. Para él, la verdad es esencial para sanar heridas y evitar que la violencia se repita.

Por totro lado, el político conmovió a la audiencia al hablar sobre su salud, explicó que superó una dura batalla contra el cáncer y compartió consejos médicos vitales para los hombres, como realizarse exámenes de próstata y colon anualmente, ya que detectarlos a tiempo puede garantizar la cura.

Publicidad

Asimismo, vinculó su experiencia personal con su visión política y social, afirmando que recuperar y fortalecer el sistema de salud es fundamental para que todos los colombianos tengan acceso a chequeos preventivos sin barreras.

Cerró su intervención con un mensaje de gratitud y fe, asegurando sentirse un hombre feliz y agradecido con Dios por la oportunidad de seguir viviendo y contribuyendo al bienestar del país.

Mira también: En El Klub de La Kalle, Roy Barreras habló de sus propuestas y reveló detalles poco conocidos