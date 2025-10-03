Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
BALACERA ENN LA MODELO
ESTAFA CON TARJETA VISA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Renta Ciudadana cuarto ciclo: estos son los beneficiarios que perdieron pago de $500.000

Renta Ciudadana cuarto ciclo: estos son los beneficiarios que perdieron pago de $500.000

Prosperidad Social aclara que el cuarto ciclo de pagos (septiembre-octubre 2025) fue "condicionado" solo a ciertos beneficiarios.