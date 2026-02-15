Publicidad

Entretenimiento  / Farándula  / Este fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Carnaval de Barranquilla

Este fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Carnaval de Barranquilla

Durante el Carnaval de Barranquilla le rindieron homenaje al cantante oriundo de Manzanares tras su fallecimiento en un accidente aéreo.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Carnaval de Barranquilla
Este fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Carnaval de Barranquilla
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de feb, 2026

Continúan apareciendo tributos hacia Yeison Jiménez, tras perder la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo junto a otras cinco personas. Durante la coronación del Carnaval de Barranquilla, el viernes 13 de febrero, se realizó un nuevo homenaje al autor de El Aventurero.

Durante la coronación de la nueva soberana Michelle Char en el Carnaval de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez, quién es la reina 90 de esta tradición festiva, además de dar el rey Mono, Adolfo Maury Cabrera. Por lo cual, después de esta parte del evento, el cantante Juan Carlos Coronel se subió a la tarima a interpretar algunos temas.

Puedes leer: Revelan inédito video de Yeison Jiménez que conmueve a sus fans; temía sufrir un infarto

Se conoció que este artista interpretó la canción "El aventurero" de Yeison Jiménez, mientras en las pantallas estaba la imagen del cantante. Esto con el fin de honrar la memoria del artista.

Una vez se presentó este homenaje, los asistentes no dudaron en corear la canción y expresar respeto por este momento. Tanto es así que estas imágenes se volvieron virales y los cibernautas han celebrado que pese a un mes de la partida de Yeison Jiménez, siguen recordando su memoria.

“Qué belleza”, “No es su género, fiel a su origen. Que bello homenaje. Excelente presentación”, “Un señor maestro cantando en homenaje a otro gran artista”, entre otros comentarios que se pueden ver en redes sociales sobre esta presentación.

¿Cómo es la canción de Yeison Jiménez con Maluma?

El 12 de febrero el artista Maluma sorprendió a sus seguidores al publicar la canción “Con el corazón”, una colaboración junto al artista Yeison Jiménez realizada el pasado 10 de diciembre del 2025. En la cual se logra ver imágenes inéditas de cuando se reunieron para grabar y lo felices que estaban ambos de poder hacer una canción juntos.

Puedes leer: Inquietante relato del vocalista de Grupo Firme previo al fallecimiento de Yeison Jiménez

Tanto es así que se conoció que la canción, “Con el corazón” fue escrita por Maluma y Yeison Jiménez junto a Jonathan Rivera, Giancarlos Rivera, José Daniel Zapata e Ily Wonder, y producida por Maluma y MADMUSICK.

De igual forma, se puede escuchar que en el coro de la canción se escucha una frase que hoy tiene un peso especial: “Parece que te has olvidado del hombre que te cambió la vida… no me pidas cambiar el pasado, yo ya era así desde el primer día”.

Así mismo, uno de los puntos que llama más la atención sobre esta colaboración es que en el mismo video, Yeison le comenta a Malulma que llevaba esperando mucho tiempo para poder hacer esta canción. Fragmento que se convirtió en uno de los más comentados en redes sociales, debido a que esto muestra la importancia que tuvo este tema para los dos.

Mira también: Inesperada frase de Yeison Jiménez en video inédito de Maluma; ¿anuncio final?

