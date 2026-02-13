Publicidad

Entretenimiento  / Gran final del Desafío Siglo XXI: cuándo y cómo ver la transmisión en vivo

Gran final del Desafío Siglo XXI: cuándo y cómo ver la transmisión en vivo

Conoce la fecha, hora y plataformas para seguir en vivo la gran final del Desafío Siglo XXI y descubrir a los ganadores de esta temporada.

¿Cuándo es la final del Desafío Siglo XXI?
Final del Desafío Siglo XXI
Fotos: tomadas de Caracol Televisión
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

El reality Desafío Siglo XXI está a pocos días de conocer a la pareja ganadora de esta temporada. La producción confirmó oficialmente la fecha y la hora de la gran final, que dará cierre a meses de competencia entre los participantes que siguen en carrera hacia el título y el premio principal.

La final del programa, una de las emisiones más esperadas por la audiencia colombiana y seguidores del formato, será transmitida en vivo el martes 17 de febrero a las 8:00 p.m. por la señal principal de Caracol Televisión, poco después del bloque de Noticias Caracol.

Puedes leer: Ellos son los tres semifinalistas del Desafío Siglo XXI que siguen en competencia

Esta emisión marcará el momento en que se conocerán los nombres de los ganadores de la competencia, después de superar pruebas físicas, estrategias de equipo y desafíos de resistencia que definieron a las parejas semifinalistas en las semanas previas.

¿Cómo y dónde ver la final del Desafío Siglo XXI?

Además de la transmisión por televisión abierta, los fanáticos del reality tendrán opciones digitales para seguir el capítulo final. La producción confirmó que quienes prefieran ver en internet podrán acceder al contenido a través de la plataforma Ditu, que ofrecerá la señal en vivo junto con material adicional relacionado con el cierre de esta temporada.

La estrategia de transmisión multiplataforma busca facilitar el acceso a los televidentes, debido a que muchos eligen seguir los programas desde dispositivos móviles o conexiones por internet.

Andrea Serna y Mafe Aristizábal, presentadoras del programa, estarán al frente de la final desde La Ciudad de las Cajas, lugar donde se desarrollan las pruebas más exigentes y donde se vivirá el desenlace de esta temporada.

Puedes ver: Hija de Marbelle sufre delicado accidente casero; se le incrustó un tacón en el rostro

En esta etapa definitiva, las parejas que alcanzaron la semifinal y aún compiten lo hacen con un objetivo claro, quedarse con el premio mayor y dejar huella en una de las ediciones más intensas del reality colombiano.

¿Qué esperar en la gran final del Desafío Siglo XXI?

La producción anunció que el episodio final incluirá la prueba definitiva que definirá al campeón de la temporada, la entrega del trofeo y el reconocimiento para quienes compitieron con constancia durante toda la temporada.

La expectativa del público es alta, ya que los desafíos previos han puesto a prueba la resistencia, el trabajo en equipo y la estrategia de los participantes.

Con la confirmación de la fecha y la hora, los fanáticos del Desafío Siglo XXI ya pueden agendar el cierre de esta temporada, que promete emociones, esfuerzo físico y el gran momento en que se conocerán los ganadores de esta edición.

También puedes ver: Isabella Ladera y Hugo García confirman embarazo y sorprenden con emotiva foto

