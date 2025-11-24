Encuentran apartamento secreto debajo de un puente en Bogotá; esto es lo que escondía

Un ‘influencer’ bogotano publicó en sus redes sociales un video de cómo terminó encontrando un apartamento improvisado en el centro de la ciudad, en donde mostró que este se encuentra en la estación de TransMilenio Bicentenario, en la rotonda de la calle Sexta con carrera Décima.

A lo largo del video, el creador de contenido @ramirezjoser4 en su cuenta de TikTok explicó que este espacio conocido por su alta concentración de personas en situación de calle, alberga a dos individuos que emplean este improvisado refugio como hogar. “Hallé el apartamento más caleto de Bogotá”, afirmó el usuario.

Puedes leer: Mujer pierde la vida al caer de puente peatonal y desata pánico en Bogotá



De igual forma, mencionó que la intención era demostrar si también había una ciudad oculta debajo de Bogotá. Comentando que el ingreso para este punto se debe hacer por medio de un hueco que se encuentra cerca de la estación de Bicentenario, donde según el video explica que en este punto también desaparece gente, al punto de enterrarlas en este punto.



¿Qué más se conoció del apartamento secreto debajo de un puente en Bogotá?

Adicionalmente, durante el blog el influencer muestra como para llegar a este apartamento secreto, es necesario entrar por una entrada oculta donde explicó que inicialmente hubo una pareja en esa zona y estas terminaron falleciendo en este mismo punto, por lo cual se convirtió en una zona inaccesible de ingresar, al punto que la policía no pudo ingresar a sacar los cuerpos.

Puedes leer: Sale a la luz el hábito del taxista de accidente en San Cristóbal, con comparendos activos

Según el video, indicó que en este apartamento secreto se encuentran botellas, basura y hasta cuchillos totalmente infectados y enterrados en el piso con el fin de que no los lleven; los cuales serían usados por parte de los delincuentes que hacen de las suyas en el sector de San Bernardo, en el centro de Bogotá, donde hay serios problemas de microtráfico y habitantes de calle.

Publicidad

Otro punto que se menciona, es que este sitio no es el único que se encuentra en Bogotá sino hay varios puntos repartidos similares en toda la ciudad. Destacando que este lugar es para que los habitantes no les termine entrando el agua, mencionando que esto sirve para descansar.

Publicidad

Adicionalmente, el influencer explicó que este tipo de problemáticas no tienen fin debido a las situación habitacional y social, las cuales fueron aumentando por las obras de construcción del Metro de Bogotá, que iniciaron en 2024 y ocasionaron cierres en varias estaciones del sistema de Transmilenio.