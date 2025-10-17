Monto máximo de retiro en Bancombia; truco para retirar más dinero del que creías

Retirar dinero en efectivo sigue siendo una de las operaciones más comunes entre los usuarios del sistema financiero colombiano. Sin embargo, pocos conocen los límites establecidos por las entidades para evitar inconvenientes al momento de usar los cajeros automáticos.

En el caso de Bancolombia, el monto máximo permitido por día para retiro en cajeros automáticos es de $2'700.000 pesos colombianos y puedes realizarlo de dos maneras:



Sacar este monto en una sola transacción. Hacer varios retiros hasta completar el límite, pero estos deben efectuarse en montos múltiplos de $10.000, ejemplo: $200.000, $500.000 o $1'000.000.

Retirar dinero Nequi y Bancolombia Foto: imagen generada por ImageFX

¿Cuáles son los límites de retiros en cajeros automáticos que tiene Nequi?

Nequi cuenta con alrededor de 50 mil puntos físicos para recargar y retirar dinero de tu depósito de bajo monto o cuenta de ahorros Nequi, los canales físicos que encuentras a tu disposición son:



Corresponsales Nequi.

Corresponsales Bancolombia.

Red de cajeros automáticos Bancolombia.

Nequi por su parte, también permite retiros bajo las mismas condiciones de monto que Bancolombia: hasta $2'700.000 diarios. No obstante, la aplicación fija un límite de 10 retiros mensuales, que puede ampliarse hasta 20 desde la configuración de la app.



Si deseas ampliar tus retiros mensuales puedes hacerlo paso a paso con las indicaciones que Nequi proporciona aquí.

Recuerda que los cajeros automáticos tienen un límite por transacción, por lo que es probable que necesites realizar varias operaciones para completar el monto total, aunque el retiro mínimo es de $10.000.

Estas medidas buscan garantizar seguridad, control de flujo de efectivo y prevención de fraudes. Tanto Bancolombia como Nequi recomienda a sus clientes verificar los límites personalizados desde sus plataformas antes de realizar grandes movimientos.

Así puedes retirar más dinero del que creías en Nequi y Bancolombia

El retiro mínimo es de $10.000 pero si el cajero no cuenta con billetes de esta denominación, te permitirá retirar $20.000 o la denominación que se encuentre disponible.

sin embargo hay un truco que te permite retirar más dinero de lo debido: se trata de corresponsales bancarios, como tiendas aliadas o puntos físicos autorizados, que te permitirán retirar hasta un monto de $5'000.000.

De acuerdo con información oficial de Nequi, los usuarios que combinen retiros de cajeros y corresponsales pueden disponer hasta $7'700.000 diarios, dependiendo de los topes que definan en su cuenta, debido a que el monto máximo para retirar en cajeros automáticos es de $2'700.000 y en corresponsal es de $5'000.000.

