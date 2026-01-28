Publicidad

Tarifas de taxi en Bogotá 2026: carrera mínima ya no será tan mínima

Esto es lo que costará la carrera mínima de taxi en Bogotá este 2026 y qué factores pueden afectar el precio de tus viajes

Redacción digital La Kalle
|
28 de ene, 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá actualizó las tarifas oficiales del servicio público individual tipo taxi para 2026 con el objetivo de ajustar los precios del transporte a las condiciones económicas actuales.

Estas tarifas incluyen el valor de la unidad del taxímetro, el costo del banderazo, la carrera mínima y los recargos dependiendo del tipo de servicio requerido.

Según el nuevo esquema tarifario, cada 100 metros recorridos en taxi tendrá un valor de 159 pesos, que sirve como base para calcular el precio total de una carrera dentro de la ciudad.

El banderazo, es decir, el costo inicial al subir al taxi, quedó fijado en 4.500 pesos. Este valor se cobra apenas inicia el servicio y se suma al valor acumulado por distancia recorrida.

¿Cuál será la carrera mínima en Bogotá en 2026?

La carrera mínima, el cobro más bajo permitido para un trayecto dentro de la ciudad, será de 8.000 pesos, lo que corresponde al valor base de la distancia mínima recorrida según el cálculo del taxímetro.

Además, el decreto que regula estas tarifas también establece recargos adicionales para servicios específicos:

  • Para los trayectos desde o hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado o el Puente Aéreo, el recargo será de 8.000 pesos.
  • El recargo nocturno, dominical o festivo se fijó en 3.800 pesos, aplicable fuera del horario diurno en fines de semana o festivos.
  • El servicio puerta a puerta, cuando el taxi deja o recoge al pasajero directamente en la entrada de edificios o conjuntos residenciales, tendrá un recargo de 1.500 pesos.

Estas actualizaciones reflejan el ajuste regular que se realiza en la capital para mantener el equilibrio entre la operación del servicio de taxi y las condiciones económicas actuales en materia de salarios y costos de insumos.

Tarifas para taxis que operan por aplicaciones

El nuevo esquema tarifario también incluye valores para taxis solicitados mediante aplicaciones tecnológicas, que se calculan de forma distinta debido al llamado “factor de calidad”. Bajo ese esquema:

  • El cobro por kilómetro recorrido será de 1.625 pesos, que puede subir a 1.654 pesos cuando se aplica el factor de calidad.
  • El banderazo en estos servicios se ubicará en 4.600 pesos.
  • El recargo desde o hacia el aeropuerto irá entre 8.100 y 8.300 pesos, dependiendo de si se aplica o no el factor de calidad.
  • La carrera mínima para taxis app equivalentes a cinco kilómetros oscilará entre 8.100 y 8.300 pesos según el nivel de servicio.

Estas cifras muestran cómo el uso de plataformas digitales influye en el cálculo final del costo del viaje, al integrar condiciones variables de calidad del servicio en el precio.

