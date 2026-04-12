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La Kalle  / Noticias  / Hallan a joven de 13 años sin vida tras ser castigo; le habían quitado el celular

Hallan a joven de 13 años sin vida tras ser castigo; le habían quitado el celular

El menor fue hallado inconsciente tras un llamado de atención de sus padres, quienes le habían quitado el celular por usarlo en el comedor.

Hallan sin vida a Jordan Geovanny Pérez Murillo
Hallan a joven de 13 años sin vida tras ser castigo por sus papás; le habían quitado el celular
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de abr, 2026

La comunidad de la vereda Los Manguitos, en el municipio de Agustín Codazzi, departamento del Cesar, se encuentra sumida en el luto y la consternación tras el fallecimiento de Jordan Geovanny Pérez Murillo, un adolescente de tan solo 13 años, situación que ocurrió el pasado martes 7 de abril de 2026.

De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios de medios locales, la tragedia se desencadenó durante la hora del almuerzo, esto debido a que Geovanny Pérez Murillo se encontraba utilizando su teléfono móvil, situación que incomodó a sus papás, por lo cual le pidieron dejarlo de usar.

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Sin embargo, ante la negativa del joven de dejar el dispositivo, esto mientras se encontraba almorzando, uno de sus padres decidió quitárselo como una medida para que el menor hiciera caso y pudiera comer en paz.

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Minutos después de que uno de los papás del chico le quitara el celular, este regresó para encontrar al adolescente inconsciente dentro de su propio domicilio. A pesar de que sus familiares actuaron con rapidez y lo trasladaron de urgencia a un centro médico cercano, los profesionales de la salud no pudieron reanimarlo; Geovanny Pérez Murillo ingresó sin vida.

Geovanny Pérez Murillo
Geovanny Pérez Murillo
Foto: imagen de redes sociales

¿Qué más se conoce del caso de Geovanny Pérez Murillo?

Una vez se conoció el caso del menor, este generó mucha tristeza entre los habitantes de esta zona rural, en especial por los allegados, quienes describieron al Jordán como un chico ejemplar, esto mientras la situación ya se encuentra bajo la lupa de las autoridades debido a lo ocurrido.

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Elementos de la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al fallecimiento del joven y confirmar los pormenores de lo ocurrido dentro de la vivienda.

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Por otro lado, una vez se conoció el caso de Geovanny Pérez Murillo, se volvió a abrir el debate en redes sociales sobre cómo los dispositivos digitales han dejado de ser simples herramientas para convertirse en extensiones de la identidad y refugios emocionales de los menores.

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Más allá de ser un hecho aislado, en redes sociales mencionan que lo ocurrido con Jordan Geovanny Pérez Murillo pone sobre la mesa la necesidad urgente de herramientas para la gestión de la frustración en la adolescencia.

Esto mientras, los especialistas sugieren que cuando un menor reacciona con agresividad extrema o desesperación ante el retiro de una pantalla, es una señal de alerta que requiere apoyo profesional.

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