Abuelo roba supermercado para poder acompañar a su nieto en la cárcel; quería protegerlo

En Sainte-Rose, una comuna situada al norte del archipiélago de Guadalupe, un hombre de 69 años intentó asaltar un supermercado con un arma de fuego, sin intención de disparar o hacer daño, acercándose a la cajera para pedirle todo el dinero y sustraer algunos productos de poco valor.

Tras ser detenido por la policía, confesó que su intención nunca fue el robo por necesidad económica, sino poder ingresar al mismo centro penitenciario donde se encuentra su nieto, quien cumple una condena desde hace pocas semanas.

Según fuentes cercanas al caso, el hombre explicó que su nieto es su único familiar cercano y que ha estado atravesando una profunda depresión desde su ingreso en prisión.

Temiendo por su bienestar emocional y ante la imposibilidad de ayudarlo desde afuera, el abuelo tomó la decisión de cometer un delito leve con la esperanza de ser arrestado y trasladado al mismo penal.



Hombre se declaró culpable de robo a mano armada y agresión. Foto: generada por FX

Este gesto desesperado y lleno de amor reabre el debate sobre el papel de las familias, el acompañamiento emocional en contextos de encierro y las respuestas del Estado ante las realidades sociales más dolorosas.

A pesar de declararse culpable de delitos graves como robo a mano armada, agresión con agravantes y resistencia a la autoridad, el hombre logró evitar la cárcel. En circunstancias normales, estos cargos podrían haberle costado entre tres y cinco años de prisión.

Sin embargo, el tribunal consideró el contexto excepcional de su caso: su intención no era causar daño, sino acompañar a su nieto en prisión.

En lugar de una condena tras las rejas, se le impuso una indemnización a las víctimas del robo, se le prohibió volver a ingresar al establecimiento donde ocurrió el hecho y fue derivado a un tratamiento psicológico obligatorio. Gracias a esta resolución, el abuelo podrá continuar viendo a su nieto, pero sin necesidad de compartir celda con él.

La justicia, en este caso, optó por una salida más humana que punitiva, reconociendo que, detrás del delito, había un acto de amor desesperado.

