El mayor temor de Edna Bonilla ante una posible presidencia de Iván Cepeda

Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y no se guardó nada al analizar el panorama político actual, tanto es así que la exsecretaria de Educación de Bogotá y reconocida académica de la Universidad Nacional afirmó uno de sus temores en las elecciones de mayo.

Tanto es así que el punto de quiebre más drástico es la posible afectación a la carta magna, según Edna esto radica con una posible llegada de Iván Cepeda a la presidencia, y se debe en la intención de reformar las bases fundamentales del Estado según la fórmula vicepresidencial de Fajardo.

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Durante la entrevista, fue enfática al declarar: "Lo que más me separa de Iván Cepeda es esa tensión permanente que nos van a cambiar la Constitución". Tanto es así que según ella hay un "comité promotor" recogiendo firmas en grandes eventos para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente.



Afirmando que su temor no es infundado; Edna Bonilla sostiene que abrir este proceso en el clima actual es un error histórico: "A mí eso sí me parece que es de los peores momentos de la historia para ser constituyente".



¿Qué más mencionó Edna Bonilla en la entrevista?

Por otro lado, ella se define como una defensora acérrima de la institucionalidad, y comparó la situación actual con el hito de 1991. Recordó que en aquel entonces figuras como Horacio Serpa, Álvaro Gómez y Antonio Navarro Wolff lograron ponerse de acuerdo a pesar de sus diferencias.

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Sin embargo, su visión sobre el presente es mucho más pesimista debido a la división social. "¿Ustedes creen que hoy nos vamos a poner de acuerdo en este país? Muy duro", cuestionó. Así mismo, afirmó que el país no necesita un borrón y cuenta nueva, sino trabajar dentro de los marcos existentes.

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Pese a esto, reconoció que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo y que se requieren cambios en la tenencia de la tierra y en el sistema de impuestos, asegura que "la Constitución nos permite hacer esos cambios" sin necesidad de desgastar al país en una nueva constituyente.

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Edna Bonilla manifestó su respeto por el senador, pero lanzó un dardo directo sobre su coherencia: "Me impresiona su silencio frente a la corrupción y frente a algunas cosas negativas de este gobierno". Según ella, este tipo de posturas "cómplices" son las que la distancian de ese modelo de liderazgo.

Finalmente, explicó que el mejor camino es proponer un cambio serio, y destacó que eso es lo que busca provocar junto a Sergio Fajardo. Al punto que destacó que su enfoque, es fortalecer la educación pública y la alimentación escolar sin romper las reglas de juego.

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