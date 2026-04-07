Ni 10 títulos ni votos: Edna Bonilla aclara requisitos reales para una Vicepresidencia

Olvídate de los protocolos rígidos y los discursos acartonados. En el actual tablero político, la pregunta sobre qué se necesita para ocupar la silla de la Vicepresidencia ha generado un debate encendido.

Entre candidatos con diez títulos académicos y otros que representan saberes ancestrales sin un diploma en la pared, Edna Bonilla, la fórmula de Sergio Fajardo, ha salido a poner los puntos sobre las íes con un enfoque que mezcla la academia con el "barro" de la gestión pública.

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Edna no es una aparecida en el mundo del estudio. Es profesora de la Universidad Nacional desde hace 28 años, tiene un doctorado en estudios políticos y es especialista en derecho.



Sin embargo, cuando se le pregunta si un vicepresidente necesita títulos, su respuesta tiene un giro interesante. No se trata de coleccionar cartones para presumir, sino de tener la capacidad de no repetir lo mismo siempre y de innovar constantemente.

Para ella, el estudio es una herramienta para no aburrirse y para liderar con argumentos, pero reconoce que hay valores y saberes en los pueblos indígenas, por ejemplo, que son valiosos.

El problema no es el título —o la falta de él—, sino el riesgo de no saber qué hacer una vez se llega al cargo.

Uno de los puntos más críticos que menciona Bonilla es la tendencia a elegir fórmulas vicepresidenciales solo porque "dan votos" o porque "se ven bien" en la foto. Para la exsecretaria de Educación de Bogotá, una Vicepresidencia requiere claridad absoluta de roles.

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Edna asegura que con Fajardo esa claridad existe: ella aporta su experiencia técnica en sectores como hábitat, vivienda y, sobre todo, educación.

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La coherencia es el requisito no escrito: que la pareja política no sea una unión de conveniencia, sino un equipo que sepa llevar el barco a buen puerto sin hundirse en el intento.

¿Qué necesita una Vicepresidenta?

Para ser Vicepresidenta, según la visión de Bonilla, no basta con ser experta en un solo tema. "Esta vieja solo habla de educación", es la crítica que ella misma anticipa y rechaza.

El cargo exige pasar un "quiz" constante sobre seguridad, salud, desempleo y transparencia.

Un requisito real es tener la capacidad de barrer con las malas prácticas usando herramientas modernas como la inteligencia artificial para vigilar el presupuesto, tal como ella propone para enfrentar las pérdidas millonarias que ha sufrido el país en la última década.

No es solo querer el cargo, es tener un plan para que los recursos lleguen a donde deben: a la alimentación caliente y al transporte de los niños.

Finalmente, un requisito indispensable para Edna Bonilla es el respeto innegociable por la Constitución de 1991. En un ambiente donde algunos proponen cambiar las reglas de juego mediante constituyentes, ella se planta firme: las instituciones se respetan.

Su propuesta no es mirar al pasado ni desgastarse en peleas de polarización, sino utilizar los mecanismos que ya existen para generar equidad.

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Para ser Vicepresidenta, se necesita ser una servidora pública —palabra que prefiere sobre "funcionaria"— que entienda que el cambio debe ser serio, seguro y, sobre todo, transparente.

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