Hallan sin vida dos de los cuatro jóvenes secuestrados en Jamundí; tenían 19 años

Continúa la búsqueda de cuatro jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos la semana pasada en el Valle del Cauca, por el sector de Jamundí. Sin embargo, en las últimas horas, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de Juan Camilo Viáfara y Juan Felipe Zapata, ambos de 19 años.

Las autoridades comentaron que los cuerpos de los dos jóvenes fueron encontrados en el sector conocido como La Betulia, ubicado en la zona montañosa del municipio de Suárez, Cauca, cerca de los límites con el Valle del Cauca. Según informes preliminares de la comunidad, las víctimas presentaban múltiples heridas ocasionadas con armas de fuego.

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Al punto de este descubrimiento, las unidades forenses adelantaron las labores de levantamiento y trasladaron los cuerpos a las instalaciones de Medicina Legal en Santander de Quilichao, Cauca. Allí se realizan los análisis pertinentes para esclarecer los detalles antes de ser entregados a sus familias.



Los hechos se remontan al pasado miércoles 15 de abril, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó, en jurisdicción de Jamundí. Los sujetos, que se movilizaban en una camioneta, intimidaron a la población civil, realizaron grafitis alusivos a las disidencias de las Farc.

Jóvenes que fueron encontrados sin vida en Jamundí Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más se conoció de este caso en Jamundí?

En primera instancia, el caso fue manejado por las autoridades como un secuestro masivo, el curso de la investigación cambió recientemente hacia la tipificación de desaparición forzada en esta zona de Jamundí.

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Por lo cual, la responsabilidad de este crimen fue atribuida por los organismos de seguridad a estructuras de las disidencias de las Farc, específicamente al frente Jaime Martínez, que delinque bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ en esa región, pese a encontrar a los dos jóvenes sin vida, todavía se desconocen de las otras dos personas.

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Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo manifestaron su preocupación por el impacto de estos actos violentos en la juventud de la zona rural de Jamundí, señalando que estos hechos truncan proyectos de vida y violan los derechos fundamentales de las comunidades étnicas.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial detallado de la cúpula militar sobre avances en operaciones de rescate, mientras Jamundí sigue sumido en una delicada situación de orden público en esta zona del país.

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