Oxxo anuncia cambios drásticos en sus horarios en Colombia, ¿ya no será 24 horas?

A partir del próximo 25 de diciembre, el horario nocturno en Colombia tendrá un ajuste significativo, pues el gobierno colombiano, mediante la Ley 2466 de 2025 aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Gustavo Petro, modificó el horario nocturno laboral.

El cual comenzará a las 7:00 p. m., en lugar de las 9:00 p. m., con un recargo del 35 % para quienes trabajen en ese periodo.

Esto implica que los trabajadores que laboren en esas dos horas recibirán este recargo sobre su salario. Si bien la medida beneficia a los empleados que trabajan tarde, representa un desafío financiero para empresas que mantienen operaciones continuas, como Oxxo, que tiene sus tiendas abiertas las 24 horas del día.



La compañía ya comenzó a evaluar estrategias para mitigar el impacto económico sin afectar su modelo de atención permanente, considerando que un aumento en los costos laborales podría derivar en despidos o reducción de horarios si no se aplican medidas eficientes.

Andrés Morales, director general de Oxxo Colombia, explicó en entrevista con Portafolio que la empresa implementa un plan de “simplificación operativa” para optimizar procesos internos y reducir la carga laboral.

Entre las estrategias se incluyen la automatización de tareas que antes requerían mayor tiempo, la reorganización de actividades de recepción de mercancía y la colaboración con proveedores mediante sistemas de confianza que disminuyen la necesidad de revisar cada entrega minuciosamente.

Ajustes operativos de Oxxo ante el cambio en el horario nocturno en Colombia

Según Morales, estas acciones permiten a la empresa mantener sus sucursales abiertas 24 horas sin comprometer la eficiencia ni la calidad del servicio. La compañía prioriza soluciones operativas frente a la alternativa de recortar turnos nocturnos completos.

Oxxo también planea cambios en áreas como cuartos fríos y despachos, concentrando estas operaciones durante la noche para aprovechar mejor los recursos y reducir tiempos de trabajo. La compañía confía en que estas medidas no solo reducirán el impacto financiero del cambio en el horario nocturno, sino que fortalecerán su modelo operativo a largo plazo.

Estos ajustes reflejan un esfuerzo por mantener el estándar de atención al cliente sin perder el modo de operación continua que distingue a Oxxo en Colombia. Al mismo tiempo, la estrategia busca proteger el empleo y los beneficios de sus colaboradores, evitando decisiones drásticas que podrían afectar la estabilidad laboral.

El ajuste del horario nocturno también impacta al sector minorista en general, especialmente a negocios que operan fuera del horario tradicional. Los trabajadores recibirán mayores recargos por su labor en el horario ampliado, pero las empresas deben equilibrar los beneficios con los costos operativos.

