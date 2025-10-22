Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
ANGIE PAHOLA TOBAR
SEBASTIAN VILLA ¿VUELVE A JUGAR?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!
VIDEO: BEBÉ AROJADO A CANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Salud y Bienestar  / Nueva EPS en crisis: dos hospitales suspenden atención por millonaria deuda

Nueva EPS en crisis: dos hospitales suspenden atención por millonaria deuda

La suspensión de servicios en el Hospital  Santa Sofía de Manizales y Hospital San Vicente de Paúl de Aranzazu a los afiliados de la Nueva EPS, por una deuda millonaria superior a los 13.000 millones de pesos, impacta cerca de 460.000 usuarios en el departamento.