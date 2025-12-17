Este es el momento ideal para rezar la Novena de Aguinaldos; se cumplirán tus peticiones

Durante la Novena de Aguinaldos, una de las tradiciones más importantes de la Navidad en Colombia, muchas personas no solo se reúnen para rezar y compartir en familia, sino que aprovechan este espacio para hacer peticiones especiales.

Por eso, una de las preguntas más comunes es si existe una mejor hora para rezarla y aumentar la intención de que lo que se pida se cumpla.

¿Cuál es el momento ideal para hacer la Novena de Aguinaldos?

Aunque la tradición religiosa no establece un horario obligatorio, la experiencia de generaciones y la práctica habitual coinciden en que el momento del día sí influye en la forma en la que se hacen las peticiones.



Más que una cuestión de reloj, se trata de elegir un espacio que favorezca la concentración, el recogimiento y la sinceridad al momento de orar.



Para muchos creyentes, la noche es considerada la mejor hora para rezar la Novena de Aguinaldos, especialmente cuando el día termina y hay mayor tranquilidad.

Entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m. suele ser el horario más recomendado, ya que permite desconectarse de las preocupaciones diarias y enfocarse plenamente en la oración. En ese ambiente, las peticiones suelen hacerse con mayor calma y claridad.

Rezar en la noche también facilita que las personas expresen sus deseos desde un lugar más reflexivo. El silencio, la disminución de actividades y la cercanía del descanso ayudan a ordenar pensamientos y sentimientos.

Para quienes piden salud, estabilidad, reconciliación o bienestar familiar, este momento es más adecuado para hablar desde el corazón.



¿Por qué es importante hacer la Novena de Aguinaldos en familia?

Otro factor importante es que este horario permite la unión familiar, un elemento clave dentro de la Novena de Aguinaldos.

Cuando las peticiones se hacen en grupo, muchos creyentes consideran que toman más fuerza, ya que no se trata solo de un deseo individual, sino de una intención compartida. Escuchar las peticiones de otros y acompañarlas en oración también refuerza el sentido de compromiso y fe.

Además, la constancia juega un papel fundamental. Rezar la novena siempre a la misma hora, durante los nueve días, ayuda a crear un hábito espiritual.

Para quienes buscan que su petición se cumpla, mantener un horario fijo fortalece la disciplina y el enfoque, evitando que la oración se vuelva apresurada o pase a segundo plano.

Sin embargo, también se reconoce que no todas las personas pueden rezar en la noche. En esos casos, la recomendación es elegir el momento del día en el que se pueda orar sin interrupciones.

Para algunos puede ser temprano en la mañana, cuando la mente está despejada, o en un espacio del día que permita silencio y atención plena. Lo esencial es que la oración no se haga con afán.

Desde la tradición, se insiste en que no se trata de pedir desde la ansiedad, sino desde la fe y la gratitud.

La mejor hora para que se cumpla lo que se pide en la Novena de Aguinaldos es aquella en la que la persona logra conectarse de manera sincera con la oración, mantener la constancia y vivir el ritual como un espacio de reflexión profunda.

Más allá del horario, la clave está en la fe, la repetición consciente durante los nueve días y la forma en la que se expresa cada deseo.

