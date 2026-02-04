Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Día sin Carro y sin Moto en Bogotá 2026: a qué hora empieza y a qué hora termina

Día sin Carro y sin Moto en Bogotá 2026: a qué hora empieza y a qué hora termina

Conoce el horario exacto del Día sin Carro y sin Moto 2026 en Bogotá, las sanciones y las excepciones autorizadas.

Día sin Carro y sin Moto en Bogotá 2026 (Imagen de referencia)
Día sin Carro y sin Moto en Bogotá 2026
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

El primer Día sin Carro y sin Moto de 2026 en Bogotá se realiza este jueves 5 de febrero y llega con una restricción extensa que busca disminuir la congestión vial y promover medios de transporte alternativos.

La jornada se desarrolla durante 16 horas continuas y afecta a la mayoría de vehículos particulares que circulan por la capital.

¿A qué hora empieza y a qué hora termina el Día sin Carro 2026?

La restricción inicia a las 5:00 de la mañana y se extiende hasta las 9:00 de la noche. Durante este lapso, los carros y motos particulares no pueden circular dentro del perímetro urbano, salvo las excepciones establecidas por la Secretaría de Movilidad.

El horario fue definido para cubrir prácticamente toda la jornada laboral y académica, lo que obliga a los ciudadanos a organizar sus desplazamientos con anticipación. Desde muy temprano, las vías quedan reservadas para transporte público, bicicletas y vehículos autorizados.

Multa para quienes incumplan la medida

Quienes decidan salir en su vehículo particular sin estar dentro de las excepciones se enfrentan a una sanción económica de $633.000 pesos, además de la inmovilización del automotor. Las autoridades de tránsito mantienen operativos durante todo el día en puntos estratégicos de la ciudad para verificar el cumplimiento de la norma.

La recomendación es evitar riesgos y revisar con cuidado si el vehículo está habilitado para circular o no durante la jornada.

Confirmado el Día sin Carro y sin Moto 2026 en Bogotá
/Foto: AFP

El uso de la bicicleta es uno de los protagonistas de la jornada. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte habilita 91,17 kilómetros de vías para circulación especial entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m..

A esto se suman más de 680 kilómetros de ciclorrutas permanentes disponibles en distintos puntos de Bogotá.

Vehículos que sí pueden circular

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, están autorizados para circular:

  • Transporte público y taxis, sin restricción por placa.
  • Vehículos eléctricos o de cero emisiones.
  • Motos vinculadas a servicios de mensajería o domicilios.
  • Transporte escolar y vehículos con capacidad superior a 10 pasajeros.
  • Vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad.
  • Vehículos de emergencia, seguridad y servicios públicos domiciliarios.

Estos automotores pueden movilizarse sin inconvenientes, siempre que cumplan con la función declarada.

Ojo con el Pico y Placa Solidario

Uno de los puntos que más dudas genera es el Pico y Placa Solidario. Para este día, los permisos no tienen validez. Sin embargo, el tiempo contratado se repone automáticamente una vez termina la jornada de restricción, por lo que los usuarios no pierden el beneficio adquirido.

