Pago de Colombia Mayor en noviembre ya inició; algunos beneficiarios tendrán dinerito extra

El programa Colombia Mayor anunció un aumento significativo en su subsidio. Si eres beneficiario, presta mucha atención: recibirás un pago extra a partir de este mes, elevando el monto mensual a $230.000 pesos.

Este año la bolsa económica total asciende a los $324.240 millones destinados a este ciclo de pagos.

¿Quiénes reciben el pago de $230.000 y cómo reclamarlo?

Debes tener claro que este incremento no es para todos, sino que está enfocado en los adultos mayores con el mayor grado de vulnerabilidad y edad, modificando los rangos y montos habituales.



Antes el subsidio estándar era de $80.000 pesos, o $225.000 para aquellos que superaban los 80 años. Ahora, el apoyo se triplica o se nivela para grupos específicos.

Los afortunados que recibirán el nuevo y estándar monto de $230.000 pesos son los siguientes:



Mujeres mayores de 70 años. Hombres mayores de 75 años. Nivelación para mayores de 80 años: Si tienes más de 80 años y en ciclos anteriores recibías $ 225.000, ahora serás nivelado al nuevo monto de $ 230.000 pesos.

Se estima que este ajuste impactará directamente a más de 1.1 millones de personas, de un total nacional de 1.683.920 beneficiarios que atiende el programa.

¿Cuándo pagan Colombia Mayor en noviembre?

La entrega de estos recursos se realiza a través del Banco Agrario de Colombia. El ciclo de pagos comenzó el miércoles 30 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre de 2025, cubriendo un periodo aproximado de dos semanas.

¿Cómo confirmar tu giro y evitar filas?

Prosperidad Social implementó mecanismos claros para que el cobro sea ordenado y evitarte aglomeraciones. Tienes varias maneras de consultar la fecha y el lugar exacto donde debes acercarte a reclamar tu dinero: