Pago de Colombia Mayor en noviembre ya inició; algunos beneficiarios tendrán dinerito extra

El subsidio asciende a $ 230.000 mensuales, descubre si estás entre los más de 1.1 millones de beneficiarios.

Pago de Colombia Mayor ya comenzó; algunos beneficiarios les darán un dinerito extra
Pago de Colombia Mayor ya comenzó, conoce fechas clave
Foto: Labs.google y Getty Images
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

El programa Colombia Mayor anunció un aumento significativo en su subsidio. Si eres beneficiario, presta mucha atención: recibirás un pago extra a partir de este mes, elevando el monto mensual a $230.000 pesos.

Este año la bolsa económica total asciende a los $324.240 millones destinados a este ciclo de pagos.

Puedes leer: Pensionados pueden reclamar dinero extra; no importa si son de Colpensiones o fondo privado

¿Quiénes reciben el pago de $230.000 y cómo reclamarlo?

Debes tener claro que este incremento no es para todos, sino que está enfocado en los adultos mayores con el mayor grado de vulnerabilidad y edad, modificando los rangos y montos habituales.

Antes el subsidio estándar era de $80.000 pesos, o $225.000 para aquellos que superaban los 80 años. Ahora, el apoyo se triplica o se nivela para grupos específicos.

Los afortunados que recibirán el nuevo y estándar monto de $230.000 pesos son los siguientes:

  1. Mujeres mayores de 70 años.
  2. Hombres mayores de 75 años.
  3. Nivelación para mayores de 80 años: Si tienes más de 80 años y en ciclos anteriores recibías $ 225.000, ahora serás nivelado al nuevo monto de $ 230.000 pesos.

Se estima que este ajuste impactará directamente a más de 1.1 millones de personas, de un total nacional de 1.683.920 beneficiarios que atiende el programa.

Puedes leer: Banco Agrario desembolsa $230.000 en octubre a personas que cumplan estas 3 condiciones

¿Cuándo pagan Colombia Mayor en noviembre?

La entrega de estos recursos se realiza a través del Banco Agrario de Colombia. El ciclo de pagos comenzó el miércoles 30 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre de 2025, cubriendo un periodo aproximado de dos semanas.

¿Cómo confirmar tu giro y evitar filas?

Prosperidad Social implementó mecanismos claros para que el cobro sea ordenado y evitarte aglomeraciones. Tienes varias maneras de consultar la fecha y el lugar exacto donde debes acercarte a reclamar tu dinero:

  • Mensaje de texto (SMS): si tienes tu número de celular registrado, recibirás una notificación con la fecha precisa para reclamar el subsidio.
  • Consulta web del Banco Agrario: puedes acceder al portal oficial e ingresar tu número de cédula para verificar cuándo se realizará tu giro.
  • Líneas de contacto de Prosperidad Social: Si necesitas actualizar tus datos o tienes inquietudes, puedes comunicarte a la línea de Bogotá: 601 379 1088 o a la Línea Nacional gratuita: 01 8000 95 1100.
