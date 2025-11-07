En el parque Simón Bolívar; aparece el cuerpo de un hombre reportado como desaparecido

Este jueves en el Parque Simón Bolívar, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido por su familia. El hecho que causó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar y presenciaron el operativo de rescate.

La víctima fue identificada como Óscar Leandro Gómez Blanco, de 47 años. Según sus allegados, el hombre salió de su casa, ubicada en el barrio Florencia de la localidad de Engativá, el pasado miércoles en horas de la tarde y desde entonces no se volvió a saber de él.

Su familia había iniciado una intensa búsqueda y difundido su fotografía en redes sociales, sin imaginarl su desenlace.



¿Cuándo encontraron el cuerpo del hombre en el Simón Bolívar?

El hallazgo se produjo hacia las 6:30 de la tarde, cuando varios visitantes del parque advirtieron la presencia de un cuerpo flotando en el lago principal y dieron aviso inmediato a las autoridades.



Personal del cuerpo de rescate, junto con unidades de la Sijín, llegaron al lugar y realizaron el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal.

De acuerdo con los primeros reportes, Oscar Gómez vestía una camiseta de esqueleto gris y una pantaloneta negra, la misma descripción que su familia había entregado al momento de reportar su desaparición.

Aunque hasta el momento no se confirma la causa de la muerte, los investigadores analizan diferentes hipótesis: un posible accidente, un hecho de violencia o incluso una caída fortuita.

¿Qué paso después de que encontraran el cuerpo en el parque Simón Bolívar?

La escena fue rápidamente acordonada por las autoridades, que impidieron el paso de curiosos mientras se adelantaban las labores de inspección. Varios ciudadanos que se encontraban haciendo ejercicio o paseando por el parque quedaron impactados por lo sucedido y grabaron videos del operativo que circularon en redes sociales.

Familiares del hombre, profundamente afectados, pidieron respeto y discreción mientras esperan los resultados oficiales de la necropsia. También insistieron en que el hombre tenía una leve discapacidad cognitiva y que no acostumbraba a alejarse solo a lugares desconocidos.

El caso generó preocupación entre los visitantes del parque, considerado uno de los pulmones verdes más importantes de la capital. Las autoridades anunciaron que revisarán las cámaras de seguridad del sector y reforzarán los patrullajes en la zona para evitar que se repitan situaciones similares.

Mientras tanto, el cuerpo de Óscar Leandro Gómez Blanco permanece en Medicina Legal a la espera del dictamen forense que permitirá esclarecer las causas de su muerte y ofrecer respuestas a una familia.

