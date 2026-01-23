Publicidad

La llamada que tendría relación con explosión en bar nocturno del barrio Santa Fe

Tras lanzar un artefacto explosivo, hombres huyeron en motocicleta y son buscados por las autoridades en el centro de Bogotá.

Atentando contra establecimiento en el barrio Santa Fe
Revelan primera hipótesis de atentado en establecimiento nocturno del barrio Santa Fe
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

La explosión de una granada en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, en la noche de este 22 de enero, generó una alerta en la seguridad en la capital del país. Así mismo, se conoció que las autoridades según información de Blu Radio, manejan dos hipótesis principales sobre esto, un posible caso de extorsión o un ataque dirigido a una persona.

Una de las versiones más fuertes apunta a que el ataque fue un atentado contra Troya o Atonis, reconocidos bares de esta zona. Las autoridades indican que uno de los propietarios de los locales manifestó que hace ocho meses recibió llamadas extorsivas, pero este mismo aseguró que no recibió más amenazas.

Por otro lado, otra hipótesis que hay sobre este ataque en el establecimiento nocturno en el barrio Santa Fe, es que el objetivo que tenían los responsables no era contra un local comercial, sino una persona específica que se encontraba frente a los establecimientos en el momento de la detonación.

Lo que mostraría que este posible ataque se debió a un ajuste de cuentas, pese a esto las autoridades se encuentran verificando estas premisas mediante las diferentes cámaras de seguridad en el sector y poder encontrar los responsables.

La llamada que tendría relación con explosión en establecimiento nocturno del barrio Santa Fe
La llamada que tendría relación con explosión en establecimiento nocturno del barrio Santa Fe
Foto: pantallazo tomado de redes videos

Publicidad

Cómo fue la explosión al establecimiento nocturno en el barrio Santa Fe

Los hechos ocurrieron cerca de las 9:15 p. m. en la carrera 16 con calle 24. Según testigos y reportes oficiales, dos sujetos a bordo de una motocicleta negra arrojaron la granada frente a los locales comerciales, provocando un estruendo que se escuchó en gran parte de la localidad de Los Mártires.

Puedes leer: Salen a la luz nuevos detalles del atraco a adultos mayores en Bogotá: “Estaban armados”

Publicidad

Al punto que las autoridades afirmaron que después de esta explosión un hombre de 72 años, conocido como ‘el maestro Rochi’, quien trabajaba como mesero desde hacía tres meses en el sector, terminó perdiendo la vida debido a que recibió el impacto directo de la explosión.

Posteriormente, se conoció que hasta el momento hay 14 personas lesionadas, donde dos heridos permanecen en cirugía debido a la gravedad de las lesiones. De las personas afectadas se encuentran trabajadores de los bares, como meseros, porteros, administradores, además de vendedores ambulantes que suelen estar fuera de los establecimientos comerciales.

Actualmente, unidades de la Sijín y Sipol recolectan evidencias y testimonios para identificar a los responsables materiales e intelectuales de este hecho que ha sembrado el pánico en el centro de la capital.

