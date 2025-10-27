Dale ofrece créditos desde 400 mil pesos: paso a paso para solicitarlos

Actualmente, solicitar un crédito de libre monto en Colombia se ha vuelto muy popular, ya que representa una alternativa rápida para obtener dinero en situaciones de emergencia. Un ejemplo conocido es el de Nequi, que permite préstamos desde 100 pesos hasta 25 millones. Frente a esto, Dale compartió las opciones disponibles para acceder a este tipo de créditos.

Por otro lado, Daviplata también tiene la alternativa de pedir estos créditos y los montos van desde los 50 mil pesos hasta $5.278.694. El plazo para cubrir la deuda puede ser de hasta 36 meses y la cuota se descuenta directamente de la billetera de este usuario o también se puede pagar a través de corresponsales bancarios autorizados.

Puedes leer: Usuarios de billeteras digitales, atentos: podrían cobrarles un 1,5 % por transferir



Sumado a esto, se conoció que la billetera virtual del Grupo Aval, Dale, no brinda los créditos de manera directa, pero si se pone en contacto con el usuario y le explica las entidades que los ofrecen. Esto se debe a que ellos se encargan de realizar todo el proceso, incluyendo la aprobación y el desembolso.

¿Cómo se puede pedir un crédito desde Dale?

Dale desde el primer momento enfatiza que los créditos debe realizarse desde los 400 mil pesos, además que es importante que la persona que se encuentra interesado en esto tenga que realizar una serie de pasos:

Accede a la aplicación de Dale

Elija la opción de crédito

Las entidades lo contactarán

Se estudiará la viabilidad y de ser apto, se realizará el desembolso.



Sumado a esto, se conoció que el crédito tendrá una tasa fija y las condiciones dependen de la entidad financiera que lo otorgue. El dinero no se depositará en la cuenta de Dale sino en una cuenta de ahorros o corriente que se seleccione. Pese a todo esto, se conoció que el proceso es 100% digital y no requiere de documentación. Pero, los pagos se deberán realizar con la entidad que termine haciendo el préstamo.

Publicidad

Puedes leer: Golpe al bolsillo de los colombianos, se vienen incrementos en los servicios públicos



¿Qué otras funciones tiene Dale?

Por otro lado, se conoció que en estos momento Dale cuenta con más de 4.1 millones de usuarios en Colombia, los cuales tendrán acceso a tener paquetes de salud digital, pines de entretenimiento, datos y minutos móviles desde esta plataforma.

Publicidad

Frente a esto, la aplicación señala que los usuarios deben ingresar a su cuenta de Dale, seleccionar la opción 'Más servicios adicionales', elegir el servicio deseado e ingresar su número de celular. En pocos segundos, recibirán un mensaje de texto con el código de acceso.

Mira también: ¿Usas frecuentemente la aplicación de Nequi? La Dian podría apretarte y ponerte a declarar renta