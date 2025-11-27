Emergencia en Barranquilla deja a 41 personas intoxicadas por químico en caño 'La Ahuyama'

La tarde del miércoles 26 de noviembre de 2025, en el barrio Barlovento, en Barranquilla, se registró una emergencia cuando una sustancia química, presuntamente cloruro de metileno, fue vertida en el caño La Ahuyama. Durante trabajos de soldadura en un planchón cercano, la sustancia liberó lo que serían vapores tóxicos.

De forma inmediata, los habitantes del sector reportaron un fuerte olor similar al de solvente de pintura y comenzaron a presentar síntomas de intoxicación, entre los que se encontraban mareo, náuseas, vómito, irritación respiratoria, tos y dificultad para respirar.

Las autoridades respondieron rápidamente, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla y del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar, y se ordenó la evacuación y atención urgente para los afectados.



En total, 41 personas resultaron intoxicadas. Entre ellas se encontraban 27 menores de edad y 14 adultos.

Los enfermos fueron trasladados a dos centros de salud, 17 personas, incluyendo 13 niños y 4 adultos, recibieron atención en el centro Camino Nuevo Barranquilla; mientras que 24 personas, entre ellos 14 niños y 10 adultos, fueron atendidas en la Clínica Centro.

Entre entos casos, un niño de 2 años, quien presentó neumonitis química tras la inhalación del químico y requirió ingreso a la unidad de cuidados intensivos del Camino Distrital Adelita de Char.

Los demás pacientes permanecieron hospitalizados con síntomas como dificultades respiratorias, mareos, náuseas y vómitos. Las autoridades sanitarias confirmaron que se mantendrá vigilancia sobre la evolución de cada persona.

¿Qué se sabe sobre la sustancia y alerta ambiental en Barranquilla?

Según los reportes, la sustancia podría ser cloruro de metileno, un compuesto químico industrial utilizado como solvente y conocido por su alta peligrosidad al ser inhalado.

Los hechos ocurrieron entre la carrera 50B con la calle 9, a orillas del caño La Ahuyama, en un lugar cercano a donde se realizaban trabajos de soldadura, lo que habría generado la chispa que activó la liberación de los vapores.

Tras el hecho, la red hospitalaria de Barranquilla atendió a los afectados, mientras organismos de socorro y autoridades ambientales inician la investigación sobre el origen del químico, su disposición y las circunstancias que permitieron esta emergencia, con el objetivo de prevenir nuevos riesgos.

Las autoridades locales informaron que se desplegó un equipo especializado para limpiar y neutralizar la sustancia en el caño La Ahuyama, mientras se realizaron mediciones de calidad del aire para descartar riesgos adicionales en el sector.

Asimismo, se realizó un seguimiento de los vecinos y comerciantes cercanos para identificar cualquier síntoma tardío y garantizar que el área permaneciera segura para la circulación y las actividades cotidianas.

