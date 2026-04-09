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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Aparecen nuevos detalles del motociclista reportado como muerto ¿no fue un accidente?

Aparecen nuevos detalles del motociclista reportado como muerto ¿no fue un accidente?

Tras el traslado del cuerpo a Medicina Legal, las autoridades determinaron que las heridas del joven no corresponden a un siniestro vial en Bucaramanga.

Aparecen más detalles del caso de Jhon Freddy Martínez
Aparecen nuevos detalles del motociclista reportado como muerto; ¿no fue un accidente?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de abr, 2026

Lo que inicialmente fue reportado como un siniestro vial en el norte de Bucaramanga, en las últimas horas se conoció un giro en la investigación, esto debido a que las autoridades locales volvieron a investigar el caso de Jhon Freddy Martínez, quien fue hallado sin vida el pasado lunes 6 de abril de 2026.

Recordemos que cerca de las 9:00 de la noche, las unidades de emergencia fueron alertadas sobre un cuerpo tendido a un costado de la vía que conduce a Colorados, específicamente en el sector conocido como La Cemento, esto como producto de un accidente de tránsito.

Puedes leer: Encuentran sin vida a reconocido animalista en zona rural de Soacha; hay pistas clave

En el lugar, Jhon Freddy Martínez se encontraba junto a una motocicleta de color vino tinto , con placas PXO-51B, la cual se movilizaba en sentido sur-norte y debido a la posición del vehículo y las lesiones del hombre, la primera hipótesis era que el sujeto perdió el control de su motocicleta.

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Sin embargo, para las autoridades el inicio del procedimiento, llamó la atención que no se reportaron testigos en el lugar que confirmaran la dinámica del supuesto siniestro.

Jhon Freddy Martínez Suárez
Jhon Freddy Martínez Suárez
Foto: imagen de redes sociales

¿Cuál fue el giro que dio el caso de Jhon Freddy Martínez?

Ante esta situación, se conoció que el cuerpo del joven fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal en la capital santandereana y durante la necropsia, los médicos forenses detectaron irregularidades que no coincidían con el patrón de heridas producidas por un accidente de tránsito.

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Tanto es así que se confirmó que Jhon Freddy Martínez presentaba heridas causadas por arma de fuego, lo que descarta la teoría del accidente y posiciona el hecho como un ataque directo. Así mismo, se conoció que esta situación activó las alarmas de los organismos judiciales, para saber si el cuerpo fue dejado en dicho lugar o fue atacado en ese momento.

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La Fiscalía General de la Nación tomó la vocería en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Entre las tareas prioritarias se encuentra la recolección de testimonios y el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad de la zona de Colorados y sectores aledaños.

De igual forma, se conoció que el objetivo de las autoridades es determinar si Jhon Freddy Martínez Suárez estaba siendo seguido o si estuvo acompañado momentos antes de perder la vida.

Se espera que en los próximos días las autoridades brinden nuevos reportes sobre este homicidio que mantiene en alerta al sector norte de la ciudad, en especial tras los nuevos detalles encontrando en este caso.

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