La Kalle  / Noticias  / Nación  / Otro inconveniente complicaría el salario mínimo 2026 por presunto error, ¿qué pasó?

Otro inconveniente complicaría el salario mínimo 2026 por presunto error, ¿qué pasó?

Una observación técnica en el decreto llevó al Consejo de Estado a suspender el aumento del salario mínimo 2026, mientras se revisan los fundamentos usados para fijar la cifra.

Salario mínimo 2026 tropieza con nuevo problema por error detectado
Imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX y AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

El debate por la fijación del salario mínimo de 2026 en Colombia volvió al centro de la conversación pública tras la detección de lo que algunos economistas describen como un error metodológico en las cuentas que justificaron el aumento decretado por el Gobierno.

El incremento, cercano al 23 %, fue suspendido temporalmente por el Consejo de Estado mientras se revisa su base técnica y legal.

Puedes leer: Empresarios prenden las alarmas por el salario mínimo: este porcentaje proponen

¿Qué pasó con el cálculo de la productividad en el salario mínimo de 2026?

La polémica se originó porque el Gobierno nacional, mediante el Decreto 1469 de 2025, había fijado el salario mínimo para 2026 con un alza de alrededor del 23 %, lo que dejó la cifra mensual en cerca de $1.750.905 pesos sin incluir el auxilio de transporte que lleva el total aproximado a $2.000.000.

Este aumento histórico se basó en criterios administrativos que, según algunos expertos, no cumplieron completamente con los parámetros establecidos por la ley.

Analistas como Leonardo Urrea y Christian Gómez Cañón han señalado que buena parte de la controversia técnica radica en cómo se usó la productividad para justificar el incremento.

En la práctica, la medición que utilizó el Gobierno la Productividad Total de los Factores (PTF) no sería el indicador más adecuado para comparar con el salario mínimo real en términos mensuales por trabajador, lo que generaría una comparación inconsistente entre unidades de medida y por ende, conclusiones erradas sobre la “brecha” entre productividad y salario.

Artículos y discusiones especializadas se afirma que la PTF es un índice complejo, abstracto y que refleja más la forma en que se distribuye el ingreso entre capital y trabajo que la productividad real por trabajador.

Según estos economistas, puede producir resultados distorsionados a la hora de fijar un salario mínimo que esté supuestamente vinculado a la productividad laboral.

Puedes leer: Salario mínimo quedaría en 23,7 % por nuevo decreto: esta es la cifra exacta en debate

Este punto técnico es uno de los que el Consejo de Estado consideró al ordenar la suspensión provisional del decreto que establecía el aumento.

El alto tribunal advirtió que la justificación económica presentada no se sustentó en criterios legales aceptados, lo que obligó al Gobierno a replantear el decreto con una base técnica más sólida dentro de los próximos días.

En Colombia, el salario mínimo se calcula teniendo en cuenta la inflación y un indicador llamado Productividad Total de los Factores (PTF). La ley dice que debe considerarse la productividad y también la inflación del año anterior, para que el salario no pierda poder adquisitivo.

El problema es que la PTF es un cálculo complejo y muy técnico que, según varios economistas, no mide directamente cuánto produce cada trabajador, sino cómo se reparte el dinero entre empresas y empleados.

Algunos propusieron usar otro indicador más sencillo: dividir el PIB entre el número de trabajadores, es decir, medir la productividad laboral. Pero otros expertos advierten que este cálculo también tiene fallas. Por ejemplo, si una empresa produce más gracias a una máquina nueva, el aumento se le atribuye al trabajador.

Además, al mezclar todos los sectores en una sola cifra nacional, no se tienen en cuenta las grandes diferencias entre actividades económicas.Otro punto clave es que hubo una comparación equivocada entre productividad por hora y salario mensual.

En Colombia el salario mínimo se paga por mes, no por hora, así que la comparación correcta debe hacerse por trabajador. Cuando se corrige ese detalle, los resultados cambian y muestran que el salario mínimo ha crecido más que la productividad por trabajador en las últimas décadas.

Los expertos señalan que se necesita mayor rigor en los cálculos y coherencia en las comparaciones, porque la forma en que se midan estos datos puede cambiar por completo las conclusiones sobre cuánto debería subir el salario mínimo.

Mira también: Decreto de aumento de salario mínimo queda suspendido

