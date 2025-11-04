Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
¿BANCOLOMBIA SUSPENDERÁ SUS SERVICIOS?
CASO ESTUDIANTE DE LOS ANDES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Esta es la nueva materia que suman los colegios en Colombia; genera tensión en alumnos

Esta es la nueva materia que suman los colegios en Colombia; genera tensión en alumnos

Colombia inicia una nueva era educativa con la Ley Empatía, que integra el respeto y bienestar animal como eje esencial en la formación escolar nacional.