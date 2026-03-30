Estos 3 electrodomésticos disparan tu recibo de la luz; muchos los usan todos los días

El consumo de energía en los hogares colombianos depende en gran medida del uso de electrodomésticos. Según la empresa Enel, hay algunos equipos que tienen un impacto mayor en el valor del recibo de la luz debido a su funcionamiento y al tiempo que permanecen en uso.

Identificar cuáles son permite entender mejor por qué aumenta la factura mensual y cómo se distribuye el consumo en casa, ya que así puedes reconocer qué hábitos influyen más en el gasto y tomar decisiones para usar los equipos de forma más eficiente.

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¿Cuáles son los electrodomésticos que más consumen energía?

De acuerdo con Enel, estos son los tres equipos que más influyen en el consumo eléctrico del hogar:



Nevera: Es uno de los electrodomésticos que más energía consume porque funciona de manera continua, las 24 horas del día. Su sistema de refrigeración se activa constantemente para mantener la temperatura interna, lo que genera un consumo permanente. Factores como abrir la puerta con frecuencia o introducir alimentos calientes pueden aumentar aún más ese gasto.

Televisor: El consumo del televisor depende del tiempo que permanece encendido. En muchos hogares se utiliza durante varias horas al día, lo que incrementa su impacto en la factura. Además, el tamaño de la pantalla y la tecnología del equipo influyen directamente en la cantidad de energía que utiliza.

Lavadora: Este electrodoméstico consume energía en cada ciclo de lavado. El gasto puede ser mayor si se utiliza con frecuencia o si se seleccionan programas largos. También influye el uso de agua caliente, ya que requiere más energía para completar el proceso.

¿Por qué estos equipos aumentan el valor en la factura?

El alto consumo de estos electrodomésticos se debe principalmente a su uso constante o a la cantidad de energía que necesitan para funcionar. Equipos que permanecen encendidos por largos periodos o que realizan procesos más complejos tienden a generar un mayor gasto eléctrico.

Además, el estado del aparato influye en el consumo. Electrodomésticos antiguos o con baja eficiencia energética pueden requerir más electricidad para cumplir la misma función.

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Aunque destacan estos tres entre los que más consumen energía, existen otros equipos que pueden aumentar el consumo si se usan con frecuencia:



Aire acondicionado.

Horno eléctrico.

Secadora de ropa.

Estos aparatos demandan altos niveles de energía, especialmente cuando se utilizan por largos periodos.

Recomendaciones para reducir el consumo de energía

Para disminuir el impacto en la factura, expertos en consumo energético recomiendan adoptar hábitos de uso eficiente como:



Desconectar equipos que no estén en uso: muchos electrodomésticos siguen consumiendo energía aunque no estén funcionando, solo por estar conectados. Desenchufarlos evita ese consumo silencioso que, con el tiempo, se refleja en la factura.



muchos electrodomésticos siguen consumiendo energía aunque no estén funcionando, solo por estar conectados. Desenchufarlos evita ese consumo silencioso que, con el tiempo, se refleja en la factura. Evitar el modo de espera: el modo “stand by” mantiene los equipos listos para encenderse, pero sigue usando electricidad. Televisores, microondas y otros dispositivos consumen energía en este estado, por lo que apagarlos completamente ayuda a reducir el gasto.



el modo “stand by” mantiene los equipos listos para encenderse, pero sigue usando electricidad. Televisores, microondas y otros dispositivos consumen energía en este estado, por lo que apagarlos completamente ayuda a reducir el gasto. Usar electrodomésticos con buena eficiencia energética: los equipos modernos con etiquetas de eficiencia consumen menos energía para realizar la misma función. Elegir electrodomésticos eficientes permite ahorrar electricidad de forma constante sin cambiar hábitos de uso.



los equipos modernos con etiquetas de eficiencia consumen menos energía para realizar la misma función. Elegir electrodomésticos eficientes permite ahorrar electricidad de forma constante sin cambiar hábitos de uso. Reducir el tiempo de uso en aparatos de alto consumo: electrodomésticos como lavadoras, hornos o aires acondicionados consumen más energía. Usarlos solo el tiempo necesario y evitar ciclos innecesarios ayuda a disminuir el consumo total en el hogar.

Conocer qué electrodomésticos consumen más energía permite tomar decisiones informadas y optimizar el uso de la electricidad en el hogar.