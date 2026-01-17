Internet gratis en Bogotá: quiénes son los beneficiarios y cómo acceder al programa

La Alcaldía de Bogotá puso en marcha un programa para ofrecer acceso gratuito a internet fijo a hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, con el objetivo de reducir la brecha digital en la ciudad.

Esta iniciativa se desarrolla bajo el nombre Conexión Social, Bogotá me conecta y fue diseñada para beneficiar a personas que viven en estratos sociales bajos y que no cuentan con acceso a internet en sus viviendas.

El proyecto, liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) en conjunto con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), contempla una inversión de 234.000 millones de pesos y busca conectar hasta 100.000 hogares con servicio de internet fijo durante el periodo 2025–2028.



En una primera fase, el servicio se otorgó a 14.000 hogares en las localidades de Suba, Bosa y Kennedy. Las autoridades locales anunciaron que esta etapa inicial se extenderá pronto a otras zonas con altos índices de vulnerabilidad, incluidas Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, con el propósito de aumentar la cobertura del beneficio.

El servicio ofrecido incluye conectividad de 25 megas mediante fibra óptica, lo que permite a los hogares acceder a internet con una velocidad adecuada para realizar actividades básicas y cotidianas como estudiar, trabajar, comunicarse por videollamada o navegar en la web.

Requisitos para acceder al internet gratis en Bogota

Para ser considerado dentro de este programa, los hogares deben estar clasificados dentro de los grupos A1 a C9 del Sisbén, que agrupan a las familias en situación de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad. Además, deben residir en alguna de las áreas priorizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.

La postulación al programa se realiza de manera presencial, para lo cual las personas interesadas deben acercarse a los Centros de Desarrollo Comunitario de la SDIS. Allí, tras presentar su documento de identidad, pueden obtener información, orientación y formalizar la inscripción para el servicio de internet gratuito.

Además de proveer la conexión, el programa busca facilitar el acceso a herramientas digitales que puedan apoyar procesos educativos y productivos dentro de los hogares beneficiados. En algunos casos, se plantea la entrega de equipos y el acceso a plataformas educativas en línea, con contenidos y cursos que pueden servir a estudiantes y adultos por igual.

Según autoridades, cerca del 15 % de los hogares en Bogotá carece de servicio de internet, una situación que puede limitar oportunidades de desarrollo en educación, empleo y participación digital. El programa busca reducir esa brecha y brindar un acceso más equitativo para quienes enfrentan estas dificultades.

Las personas interesadas en conocer si pueden acceder al servicio o en confirmar su clasificación en el Sisbén pueden dirigirse a los puntos de atención establecidos en las localidades seleccionadas. También se recomienda consultar directamente con la Secretaría Distrital de Integración Social para obtener detalles actualizados sobre requisitos, fechas y cobertura.

